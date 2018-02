Grefrath. Bei der Jahreshauptversammlung des Frauenchors Oedt blickten die Sängerinnen auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das die Vorstandsmitglieder noch einmal Revue passieren ließen. Besonders gern dachte man an das ausverkaufte Konzert „Nix Neues“ zurück, bei dem die zehnjährige Zusammenarbeit mit Chorleiter Christian Wilke gefeiert wurden. Auch die weiter steigende Mitgliederzahl (aktuell 64 Sängerinnen) sorgte für zufriedene Gesichter.

Für 2018 liegt das Hauptaugenmerk auf der Aufführung der von Christian Wilke komponierten „Missa brevis“, die im September in Breyell gemeinsam mit dem Polizeifrauenchor des Kreises Viersen aufgeführt wird, und auf der Deutsch-Niederländischen Chorgala, die am 1. September in der Albert-Mooren-Halle stattfinden wird. Das nächste große Konzert des Frauenchors findet im Mai 2019 statt. Es steht unter dem Motto „Die 70er“.

Des weiteren standen die regelmäßigen Wahlen einiger Vorstandsmitglieder an. Hierbei wurden Bettina Hesse als Vorsitzende und Hilla Kosuch als Kassiererin bestätigt. Neue Schriftführerin wurde Nicole Siegwarth, neue Archivarin Janine Wegers. Red