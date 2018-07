In dieser Serie über die Abtei Mariendonk geht es um Frauen in der Kirche und die Unterschiede zu den Männern.

Mülhausen. Um Frauen in der Kirche und im Kloster, um ihre Bedeutung und den Unterschied zu Männern in diesen Bereichen geht es in der heutigen Folge der Serie über die Abtei Mariendonk. Äbtissin Christiana äußerte sich im WZ-Gespräch zum Thema.

Mit Blick auf die Geschichte der Klöster, die es organisiert etwa seit Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts gibt, sagt sie: „Es gab kaum spezifisch auf Frauen zugeschnittene Ordensregeln, christliches Leben ist in seiner Grundlage für Männer und Frauen gleich.“ Frauen leben aber die Regeln etwas anders als Männer. „Man muss bedenken, dass das Mönchtum eine charismatische Laienbewegung ist. Da spielt es keine Rolle ob Mann oder Frau.“ Und noch etwas sei zu bedenken: der kulturelle Unterschied einzelner Länder.

Klöster gaben Frauen mehr Freiheiten als das Familienleben

Der Eintritt in ein Kloster konnte durchaus eine Flucht aus der Bevormundung der Familie hin zu mehr Selbstbestimmung sein. „Im Kloster konnte eine Frau arbeiten, einem Beruf nachgehen und ihre Fähigkeiten nutzen“, so Schwester Christiana. So erzählt sie von der Nonne Egeria, die im späten 4. Jahrhundert. auf Wallfahrt gegangen ist und als eine der ersten ein Buch über Israel geschrieben hat. Wie auch Hildegard von Bingen, die als Benediktinerin im naturwissenschaftlichen Bereich außerordentliche Leistungen erbracht hat.

Und sie meint auch die Frauen im 19. Jahrhundert, die im Kloster mehr Dinge tun konnten als im Privatleben. „Das waren sehr selbstständige Frauen.“ Sie erinnert daran, dass noch bis in die 1950er Jahre Frauen im Haus zu bleiben hatten, während die Männer im öffentlichen Leben standen. Es hat Zeiten gegeben, in denen Nonnen sehr frei waren, freier als Frauen in der Ehe und andere, in denen es in den Klöstern Gitter zwischen Schwestern und Besuchern gab. „Ich weiß nicht, ob ich in so einem Hause hätte leben können.“

Schwester Christiana erinnert daran, dass es noch heute in etlichen Ländern für Mädchen und Frauen lebensgefährlich sei, alleine auf die Straße zu gehen oder auch überhaupt als Mädchen geboren zu werden. „Ich finde, Frauen und Männer sollten zusammenarbeiten“, sagt sie. „Es gibt nun mal zwei Geschlechter. Es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Zum Beispiel beim Blick auf die Welt.“ Da die katholische Kirche, was ihren Klerus angeht, eine reine Männerkirche sei, sollten Frauen in Leitungsverantwortung mitwirken.