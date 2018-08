Das Kempener Vermessungsbüro hat den Krefelder Betrieb Hannen mit acht Mitarbeitern übernommen.

Kempen. Das Vermessungsbüro Rox und Mertens aus Kempen, das im Jahr 2016 sein 40-jähriges Bestehen feiern konnte, hat sich durch eine Firmenübernahme vergrößert. Seit kurzem gehören die acht Mitarbeiter des Krefelder Vermessungsbüros Hannen zum Kempener Unternehmen, für das nun mit Geschäftsführung, Ingenieuren, Technikern und der Verwaltung rund 30 Mitarbeiter am Firmensitz an der Heinrich-Horten-Straße tätig sind.

Das traditionsreiche Krefelder Unternehmen Hannen, das seit dem Jahr 1900 als Vermessungsbüro in der Seidenstadt zu Hause war und in dritter Familiengeneration von Dieter Hannen geführt wurde, konnte im Mai nach längeren Verhandlungen und der finalen Entscheidung durch die Bezirksregierung Düsseldorf nun offiziell in den Kempener Betrieb übergehen. Alle acht Mitarbeiter arbeiten zukünftig in der Thomasstadt.

„Wir hätten gerne den Krefelder Standort behalten, aber das Gesetz über öffentlich bestellte Vermessungsingenieure lässt keinen zweiten Standort zu“, so Geschäftsführer Thomas Rox. Somit werden alle Krefelder Mitarbeiter nach einer einjährigen Übergangszeit ihre Büros von der Schwanenburgstraße in Krefeld in die Heinrich-Horten-Straße nahe dem Kempener Wasserturm verlegen. „Wir freuen uns sehr auf das neue, erweiterte Team, mit dem wir unser Portfolio noch einmal ausbauen können“, so Geschäftsführer und Diplom-Ingenieur Bernd Mertens. Zum besseren Kennenlernen gab es für das Team Ende Juni ein kleines Firmenfest, auf dem sich alle gemeinsam auf die neuen Arbeiten und Projekte einstimmen konnten. Red