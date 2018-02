Bewegung hält warm. Und so konnten sich die Besucher in der Nacht von Samstag auf gestern bei den Minusgraden draußen mit Spurts von einer der sechs Kneipen, in denen es Live-Musik gab, in die andere warm laufen. Für den einen oder anderen Besucher war es aber auch eine willkommene Abkühlung nach den oft heißen Musikeinlagen. Los ging „Eine Nacht, sieben Bands – Kempen Live“ im Irish Pub „The Whistle“ an der St. Huberter Straße. Die norddeutsche Coverband „Real Spirit“ eröffnete das Festival mit den „größten Partykrachern aller Zeiten“. Danach schlossen sich Konzerte im Café Himmlisch an der Judenstraße mit dem „Plug & Play Duo“ und im „Kemp’sche Huus“ an der Neustraße an. Die Band „Boogie4ever“ hatte dort Anlaufschwierigkeiten, da das E-Piano seinen Dienst verweigerte. Weiter ging es in der Kneipe „Zur Altstadt“ an der Neustraße mit dem Duo „Walking Shoes“. „Die glücklichste Band der Welt“ spielte im „Venga“ an der Peterstraße (Foto: Kurt Lübke). „The Lucky Ones“ interpretieren die Tophits diverser Pop- und Rockgrößen. Rockklassiker und Oldies gab es vom „Alive Duo“ im „Treppchen“ an der Ellenstraße. Die Kneipennacht endete dort, wo sie ihren Anfang nahm: im „The Whistle“ mit der niederländischen Band „The Evergreen Machine“.