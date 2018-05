Das Format „First & Further Steps“ bietet vier neue Produktionen vom 5. Mai bis 16. Juni.

Krefeld. Der zeitgenössische Tanz der freien professionellen Szene hat seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Kulturzentrum Fabrik Heeder eine landesweit bedeutsame Bühne. Das Format „First & Further Steps“ des Kulturbüros der Stadt Krefeld dient als Plattform für junge Choreographen, um aktuelle Strömungen und Entwicklungen dieser Szene zu zeigen. Auf der Studiobühne an der Virchowstraße 130 werden vier Produktionen aufgeführt.

Zum Auftakt gastiert die Kimchi Brot Connection aus Köln mit ihrer Produktion „Living happily ever after” am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Fabrik Heeder. Die Compagnie zeigt dem Publikum eine Tour de Force durch alle möglichen Formen der Zwei-, Drei- oder Vielsamkeit. Zitate aus Popkultur, bekannte Filmausschnitte und persönliche Interviews bilden den Hintergrund zum ausdrucksstarken Spiel der Performer.

Eine Reihe Puppen hängt regungslos von der Decke. Bis eine der Figuren plötzlich zum Leben erwacht. Hinter dieser Szene verbirgt sich das Stück „Einer tanzt aus der Reihe“ des Künstlerinnenduos „Killer & Killer“ aus Köln, das am Donnerstag, 17. Mai, ab 20 Uhr zu sehen ist. Im Vorfeld dieser Aufführung gewährt das Format „tanz.backstage“ einen Blick hinter die Tanztheaterkulissen. In Zusammenarbeit mit dem NRW-Landesbüro Tanz aus Köln ist das Publikum eingeladen, auf der Bühne der Fabrik Heeder am Mittwoch, 16. Mai, von 17 bis 18 Uhr die Proben und den technischen Aufbau zu verfolgen. Ein zweites Mal wird „tanz.backstage“ am Dienstag, 5. Juni, von 17 bis 18 Uhr angeboten. Der Eintritt ist jeweils frei.

Eine Reise, die sich dem Gefühl der Ungewissheit widmet

Die interaktive Tanzperformance „89 Grad – ein Solo mit Gedächtnishüllen“ wird von der Compagnie Mira 6 am Donnerstag, 7. Juni, um 20 Uhr präsentiert. Die Performance verbindet mit Sensibilität und Bildsprache innere und äußere, sichtbare und ahnbare Räume des Menschseins in einer Installation aus fragmentierten plastischen Körperteilen. Mit „Try To Remember“ nimmt Peculiar Man aus Wuppertal am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr das Publikum mit auf eine Reise, die sich dem Gefühl der Ungewissheit widmet.

Der Vorverkauf und die Kartenreservierung laufen im Kulturbüro der Stadt, Friedrich-Ebert-Straße 42, in Krefeld, Tel. 02151/583 611, E-Mail: kultur@krefeld.de. Die Karten kosten elf, ermäßigt sechs Euro. Reservierung ist auch online möglich unter:

krefeld.de/kulturbuero