Kempen. „Zeit ist krählativ – unter diesem Motto landet am Sonntag, 30. September, die Krefelder Kabarettgruppe „Die Krähen“ in Schmalbroich. Der Heimatverein hat das Ensemble in das Festzelt neben der Reithalle am Schmeddersweg 8 eingeladen und präsentiert damit nach eigenen Angaben das Vereins-Highlight des Jahres. Es ist bereits das zweite Gastspiel der Gruppe in Kempen, denn zum 25-jährigen Bestehen des Heimatvereins sind sie schon einmal aufgetreten.

Zu den Krähen, die 1985 von Jochen Butz gegründet wurden, zählen neben ihm selbst noch 26 weitere Mitglieder. Das Ensemble tritt ohne Gage auf und bittet stattdessen um Spenden für wohltätige Zwecke. Bei ihrem ersten Auftritt in Schmalbroich wurden 6000 Euro eingenommen und an Kempener Einrichtungen gespendet. Bislang wurden insgesamt rund 356 000 Euro auf diese Weise eingenommen, die mehr als 200 gemeinnützigen Organisationen zugutegekommen sind.

Jetzt kommen die Krähen mit ihrem aktuellen Programm „Zeit ist krählativ“ nach Kempen. Auf die Zuschauer wartet eine musikalische Kabarett-Reise durch die Zeit. „Früher war alles besser! Näh, wie die Zeit vergeht!“ Diese und ähnliche Sätze zum Thema Zeit werden während des Auftrittes wohl häufiger fallen. Das neue Krähen-Programm soll die Zuschauer dafür sensibilisieren, ihre Zeit richtig zu nutzen, und bietet daher nicht nur einen Angriff auf die Lachmuskeln, sondern auch Raum zum Nachdenken. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet: Red

die-kraehen.de