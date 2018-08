Sarah Beckers ist seit kurzem Einzelhändlerin. Außerdem: Laute Gitarren-Töne und jede Menge Vögel in der Altstadt.

Kempen. Als Altstadtflüsterer ist man ja eher ein Anhänger leiser Töne. Umso mehr beschäftigt den Flüsterer derzeit die Frage, was man als Anwohner eigentlich gegen das laustarke Üben mit einer E-Gitarre unternehmen kann? Ganz in der Nähe der WZ-Redaktion quälte nämlich ein unbekannter Musikliebhaber die Nachbarschaft tagelang mit wildem Gewimmer auf den Saiten. Es dröhnte stundenlang durch alle Straßen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein offenbar genervter Nachbar versuchte den musikalischen Erguss mit dem gequälten Ruf „Katzenquäler“ zu stoppen - ohne Erfolg. Mittlerweile herrscht allerdings Ruhe. Hoffentlich bleibt es so. Sonst bringt der Flüsterer demnächst mal ‘ne Tuba oder Geige mit und übt auf der Straße.

Kunst oder Ruhestörung?

Unbeantwortet geblieben ist übrigens bisher eine Anfrage der WZ-Redaktion bei der Stadt Kempen. Gibt es Lautstärke-Vorgaben des Ordnungsamtes zum Üben auf einer E-Gitarre? Gilt das als Ruhestörung? Oder als Kunst? Der Altstadt-Flüsterer würde sich über eine Antwort aus dem Rathaus freuen.

Geflügelter Besuch bei der WZ

Ob es mehr Tauben sind als sonst, die in der Altstadt ihr Unwesen treiben, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Gefühlt sind es aber derzeit wieder ganz schön viele. Eine Leserin berichtete dem Flüsterer, dass sie es im Moment als besonders dreckig in der Altstadt empfindet. Und es kommt wohl auch nicht von ungefähr, dass die Stadt Kempen jüngst noch einmal aufs Fütterungsverbot hingewiesen hat (die WZ berichtete). Rund um den Buttermarkt ist in Sachen Geflügel jedenfalls einiges los. Das bekamen die Redakteure der WZ nun hautnah mit. Denn gleich zweimal verirrte sich eine Taube in die Redaktionsräume in der oberen Etage der Moosgasse 6. Vom Acker aus flog das Federvieh durchs Fenster rein und dann gleich wieder raus in Richtung Buttermarkt. Hektische Flügelschläge wechselten sich jeweils mit lauten Redakteursrufen ab. Das war ein Schauspiel!

Altstadt-Geflüster

„Die Vögel“ in der Altstadt

Bleiben wir bei unseren gefiederten Freunden. Seit einigen Tagen haben Besucher von Buttermarkt, Ellen- und Engerstraße den Eindruck, in eine Neuverfilmung des Hitchcock-Klassikers „Die Vögel“ geraten zu sein. Ein ganzer Schwarm von Dohlen kreist nämlich immer mal wieder laut krächzend über der Altstadt. Was etwas Bedrohliches hat, wie Kenner des Films bestätigen werden. In diesem Streifen fallen Dohlen, Krähen, Möwen und Co. nämlich immer wieder über Passanten her. Solche Fälle sind aus Kempen zum Glück nicht bekannt.