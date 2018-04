Neues Angebot im Grefrather Netzwerk Demenz mit Standort in Oedt.

Grefrath. Das Netzwerk Demenz Grefrath hat am Mittwoch im „Café Zeitlos“ im Nachbarschaftstreff an der Hochstraße 53 in Oedt mit einem neuen Angebot für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen begonnen.

Das Netzwerk ist eine Initiative, bei der sich professionelle Dienstleister und Vertreter aus dem Ehrenamt verbinden. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, das Lebensumfeld von Menschen mit Demenz und deren pflegenden Angehörigen in der Gemeinde Grefrath nachhaltig zu verbessern.

Das „Café Zeitlos“ soll in einer zwanglosen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen Interessenten die Möglichkeit bieten, sich über eigene Erfahrungen auszutauschen. Ein Team von qualifizierten Mitarbeitern ist vor Ort.

Das Café findet regelmäßig jeden vierten Mittwoch im Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in den Nachbarschaftsräumen statt.

Weitere Informationen gibt Quartiersmanagerin Nicole Geitner unter Tel. 02158/ 69090, außerdem montags und freitags von 11 bis 13 Uhr und dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr persönlich im Quartiersbüro an der Hochstraße 53 in Oedt.

Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Red