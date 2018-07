Die Kempener Stadtwerke setzen ihr künstlerisches Projekt in St. Hubert fort. Wijo Heinen gestaltet derzeit einen Stromkasten an der Bahnstraße. Außerdem haben die Veranstalter des Kendeltrödels festgestellt, dass Baustelle und Hitze Trödler und Besucher nicht abhalten können. Der Andrang bei der 17. Auflage des Kendeltrödels war groß. Das Voescher Ehrenmal ist restauriert worden. Die Kunstaktion der Kempener Stadtwerke geht weiter. Gearbeitet wird nun an einem Stromkasten an der Bahnstraße- Der Andrang bei der 17. Auflage des Kendeltrödels war groß. St. Hubert. Das Projekt „Energie trifft Kunst“, das 2017 von den Kempener Stadtwerken ins Leben gerufen wurde, geht weiter. Im Rahmen der Aktion sollen nach und nach diverse Strom- und Gasstationen sowie kleine Kabelverteiler von Künstlern mit kreativen Motiven verschönert werden. Das erste „geschminkte“ Exemplar wurde im September vergangenen Jahres von Wijo Heinen, vom Kunstzentrum Kempen an der Tönisberger Straße in St. Hubert fertiggestellt. Danach besprühte eine Agentur die große Station „Speefeld“ mit dem Motiv des altehrwürdigen Schluff. Jetzt ist ein weiteres Kunstwerk in der Mache. Wijo Heinen startet aktuell sein zweites Werk an der Bahnstraße am Ortseingang von St. Hubert. Schaulustige sind dabei herzlich willkommen. Der Künstler ist nach Angaben der Stadtwerke regelmäßig vor Ort. Kendel-Geflüster Ehrenmal restauriert und geweiht Blicken wir noch einmal kurz zurück auf das Bezirksschützenfestes der St. Antonius Männerschützenbruderschaft. Da wurde kräftig gefeiert, es gab aber auch noch einen besonderen Anlass im Rahmen des Festes: Das restaurierte Kriegerdenkmal an der Aldekerker Straße wurde offiziell eingeweiht. Zur Mittagszeit trafen sich die Bruderschaften der „Männ“ und der Junggesellen sowie eine Abordnung des Heimatvereins am Vereinslokal „Zum Grünen Zweig“. Begleitet vom Musikverein ging es dann in Marschformation zum Ehrenmal. Auch der Kendelkönig Hans-Jürgen Kimpler, geschmückt mit der Königskette, machte sich auf den Weg nach Voesch. Brudermeister Bernd Knott richtete vor Ort seinen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer, an den Förderverein und an den Heimatverein St. Hubert, der die Renovierung finanziell unterstützt hat. Nicht nur das Denkmal selbst, sondern auch sein Umfeld wurde neu gestaltet. Die Fugen des Pfeilers aus braunen Ziegelsteinen wurden ausgebessert, die eingelassene Tafel musste restauriert werden. Die Firma Matthias Thelen aus Tönisberg war für die bautechnischen Maßnahmen zuständig. Um die Tafel kümmerte sich die Krefelder Künstlerin Anke Farnik. Geschichte beginnt 1930 Die Geschichte des Denkmals reicht weit zurück. 1930 wurde wurde es auf Initiative der Voescher Junggesellen-Husaren Schützenbruderschaft 1670 und mit Unterstützung vieler Voescher Bürger errichtet. Das Mahnmal sollte an die Voescher erinnern, die im Ersten Weltkrieg gefallenen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tafel um die Namen der damals Gefallenen erweitert. Wegen Straßenbauarbeiten wurde das Denkmal 1970 an seinen heutigen Standort versetzt. Seit Mitte des letzten Jahres ist es bereits restauriert.

Viele Schüler zählen schon die Tage. Bald ist es geschafft: Noch anderthalb Wochen, dann sind endlich Ferien. Kurz vor dem Start in die schulfreie Sommerzeit lädt die katholische Pfarrgemeinde für Donnerstag, 12. Juli, 17 Uhr, zu einer Kendelpark-Messe unter freiem Himmel mit Reise- und Feriensegen ein. Neben dem Spielplatz an der Kita Bärenstark gibt es im Anschluss an den Gottesdienst ein gemütliches Beisammensein. Dann können Picknickdecken und Sitzkissen ausgebreitet werden. Wer möchte, bringt etwas fürs Picknick für sich und zum Teilen mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Messe in die Halle der Feuerwehr verlegt. Ehrenmitglied in der Bendheide Karl-Heinz Jenkes hat am 26. Juni seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dadurch ist er gemäß der Satzung der Straßengemeinschaft Bendheide ein Ehrenmitglied. Nach seinem Hausbau 1964 hat Jenkes die Idee einer Straßengemeinschaft vorangetrieben und ist als Gründungsmitglied seit 1973 mit dabei. Anschließend war er Schriftführer, Vorsitzender des Festausschusses und in den 90er Jahren ein Jahrzehnt lang Vorsitzender der Gemeinschaft. Auch danach war er immer bei vielen Aktionen dabei und setzte sich stets für die Nachbarschaft ein. Aus diesem Grund überreichte Schriftführer Michael Wolfers Karl-Heinz Jenkes jetzt seine Ehren-Urkunde. Ferien-Modus im Pfarrbüro Nicht nur die Schüler, sondern auch das Pfarrbüro der katholischen Pfarrgemeinde macht Ferien. Jedenfalls teilweise, denn vom 16. Juli bis 28. August gelten geänderte Öffnungszeiten. Das Pfarrbüro ist dann montags bis donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. In dringenden Fällen kann das Pfarrbüro St. Mariae Geburt in Kempen unter Tel. 02152/8971020 kontaktiert werden. In der Ferienzeit finden zudem keine Gruppenstunden und keine Chorproben statt. Orgel ist restauriert worden Bleiben wir noch kurz bei der katholischen Kirchengemeinde. Die rein pneumatische Orgel der St. Huberter Pfarrkirche wurde nun gereinigt und restauriert. Das war auch dringend notwendig, denn die letzte größere Renovierung lag schon über 30 Jahre zurück. Die niederländische Firma Verschueren aus Ittervoort hat die Arbeiten gemeinsam mit Bernd Godemann, dem Orgelsachverständigen des Bistums Aachen, durchgeführt. Einige wenige Pfeifen mussten durch Neue ersetzt werden. Gegen eine Spende können die alten ausrangierten Pfeifen erworben werden. Wer also eine Originalpfeife aus dem Kendeldorf haben möchte, kann sich an den Ortskirchenmusiker Stefan Thomas wenden: