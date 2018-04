Der zweite Platz ging an ein Konzept mit Schiebesystem, das an der Decke montiert wird. An daran befestigten Papier- oder Stoffbahnen finden die Ausstellungsinhalte Platz. Die Bahnen lassen sich schnell zur Seite schieben und der Raum bietet dann wieder Platz für Veranstaltungen.

Der Siegerentwurf setzt auf Multimedia. In Holzboxen kann man mit Hilfe von unterschiedlichen Medien etwas über energetische Sanierung erfahren. Dazu gehören unter anderem ein Film, den man sich auf einem Tablet ansehen kann, sowie Audioboxen, aber auch Kisten, in denen man Dämmstoffe fühlen kann. Dabei ist alles nach zu sanierenden Bereichen, wie Außenwände, Fenster und Türen, Technik, Dach und Keller unterteilt.

Das Haus soll nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern den Bürgern auch in einer Ausstellung viel Wissenswertes über energetische Sanierungen vermitteln und diese so motivieren, selbst zu investieren.

Der Entwurf, der den dritten Preis erhielt, umfasste 18 Stelen, die aus zwei Ebenen bestehen. Oben können sich die Erwachsenen informieren. Unten sind die Infos kindgerecht aufgearbeitet. Stationen zum Mitmachen sind auch vorgesehen. Der Sonderpreis ging an einen Studenten, der seine Ausstellung an den verschiedenen Gewerken ausgerichtet hat und die Besucher mit Dachdecker, Elektriker und Co. hindurch führt.

Neben den vier Siegern sind auch andere originelle Ideen im Rathausfoyer zu sehen. So kann man sich durch die Ausstellung bewegen, indem man Fragen beantwortet Teile erspielen und so einen Würfel zusammenpuzzeln. Oder man lässt sich von „Familie Müller“ mit Mutter, Vater und Kind erklären, was es bei den Sanierungen zu beachten gibt. Oder man kann in einem „Haus im Haus“ sehen, wie Wände oder Fenster von innen aussehen.

Zurzeit kann man sich die Entwürfe für die Ausstellungen im Rathausfoyer anschauen. Parallel wird schon an der Umsetzung der Elemente für das Musterhaus gearbeitet. „Hoffentlich Ende des Sommers soll alles stehen“, sagt Stephanie Weis. Dann sind übrigens nicht nur Tönisberger, sondern alle Kempener eingeladen, sich dort über das Thema energetisches Sanieren zu informieren.