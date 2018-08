Letztere werden vom Kempener Werbering begrüßt. „Mit großer Sorge“ hat sich der Vorstand der Händlergemeinschaft deshalb in einem Schreiben an die Fraktionen gewandt. Die Verhinderung der Dreigeschossigkeit mit Dachausbau an der Ellenstraße 15 und damit wohl auch auf dem Von-Broich-Gelände sei ein „verheerendes Signal für den Fortbestand der Ellenstraße als attraktive Einkaufstraße“, heißt es in dem Brief, der der WZ vorliegt: „Ohne Geschäftsflächen im mittleren und westlichen Teil der Ellenstraße ist die Straße ab der Hausnummer 10 wirtschaftlich tot.“

Spannend ist das Beispiel Ellenstraße 15 und damit auch der Termin am Montag zudem für die Erbengemeinschaft der Familie Von Broich, der die nach ihr benannte Passage, Ellenstraße 11-14, gehört. Denn auch auf diesem Grundstück kommt nach Informationen der WZ einiges ins Rollen. Schon seit Jahren steht ein Abriss der Passage im Raum. Die derzeitigen Mieter – überwiegend Mitglieder der Kempener Kunstszene – haben nur noch kurzfristige Verträge. Es soll Platz für mehrere Neubauten mit Wohnungen und Ladenlokalen geschaffen werden. In ersten Vorplanungen steht dort eine Geschosshöhe wie beim geplanten Neubau Ellenstraße 15 im Raum – mit Wohnungen und Ladenlokalen.

Kempen. Am Montagabend wird es spannend für Dorothea und Hans-Peter Homberg. Gemeinsam mit seinem Sohn Peter will das Kempener Ehepaar das leerstehende Haus an der Ellenstraße 15 abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Geplant ist ein dreigeschossiges Haus mit Wohnungen im oberen Bereich und einem Ladenlokal im Erdgeschoss. Doch eben jene Höhe mit drei Voll- und einem Dachgeschoss hatte den Fraktionen im Denkmalausschuss Mitte Mai nicht gepasst, obwohl der geltende Bebauungsplan diese Höhe zulässt. Die Bauherrn sollten sich lieber am nun fertigen Nachbar-Neubau auf dem Heitzer-Gelände, Ecke Ellenstraße/Hessenwall, orientieren. Dort sind zwei Geschosse plus Dachausbau entstanden – ohne Ladenlokale.

Hans-Peter Homberg unterstreicht im Gespräch mit der WZ, dass seine Familie auf zweieinhalb Geschossen kein Geschäftslokal realisieren wird: „Dann wird es ausschließlich Wohnungen geben – und kein Ladenlokal.“ Wie schon auf dem benachbarten Heitzer-Gelände geschehen, zu dessen Gestaltung sich der Investor mit Verwaltung und Politik in einem von allen Seiten gelobten Workshop-Prozess entschlossen hatte.

„Wir wollen und müssen nun grundsätzlich klären, wie bestehende Bebauungspläne mit politischen Planungsvorstellungen in der Zukunft auf einen Nenner zu bringen sind“, sagt der Technische Beigeordnete Marcus Beyer mit Blick auf den kommenden Montag. Das Beispiel Ellenstraße 15 sei ohne Frage richtungsweisend für weitere Projekte, für die gesamte Altstadt. Eine Art großer Wurf also. „Es geht aber mitnichten darum, am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Entscheidung zu treffen“, so Beyer. Es sei völlig normal, dass solche Prozesse mit allen Beteiligten ausgelotet würden. Aus der Politik seien deshalb die Mitglieder von Planungs- und Denkmalausschuss eingeladen worden.

Kritik an Nicht-Öffentlichkeit: Die SPD wird nicht teilnehmen

Der bevorstehende Termin am Montag ist aber vor allem der SPD ein Dorn im Auge und sorgt für Ärger, wie Fraktionschef Andreas Gareißen in einer Presseerklärung mitteilt: „Wir halten es für nicht angebracht und auch rechtlich bedenklich, eine im Denkmalausschuss von den legitimierten Vertretern getroffene Entscheidung, in einem Workshop mit ausgewähltem Teilnehmerkreis wieder rückgängig machen zu wollen. Ein solches Vorhaben ist nur in den von der Bürgerschaft legitimierten Gremien möglich. An dem für Montag angesetzten Gespräch werden wir uns somit nicht beteiligen.“

Ebenfalls kritisch eingestellt gegenüber dem Beratungstermin ist die Initiative „Denk mal an Kempen“. „Der Eindruck, der entsteht, ist verheerend: Ein Vorhaben, das öffentlich abgelehnt wurde, wird nun am Ausschuss vorbei nicht-öffentlich diskutiert, um Einfluss auf die Politik zu nehmen, bevor das Vorhaben wieder seinen Weg in den Ausschuss findet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das sei „Hinterzimmerpolitik“.

Davon kann laut Marcus Beyer keine Rede sein. „Selbstverständlich wird das Thema in den zuständigen Ausschüssen öffentlich beraten und schließlich auch entschieden“, sagt der Beigeordnete. Die Nicht-Teilnahme der SPD gelte es jedoch zu akzeptieren.

Der Kempener Architekt Udo Thelen, der sowohl für die Familie Homberg als auch für die Erbengemeinschaft Vom Broich tätig ist, blickt gespannt, aber auch zuversichtlich auf die nächsten Wochen: „Unser Ziel ist, dass alle Beteiligten eine einvernehmliche Lösung finden. Darauf arbeiten wir hin.“ Nach der Besprechung am Montag könnte das Thema am 10. und/oder 17. September wieder öffentlich diskutiert werden. Dann tagen Planungs- und Denkmalausschuss das nächste Mal.