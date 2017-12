Im Grefrather Eisstadion steht die wichtigste Phase der Saison vor der Tür: die Weihnachtsferien.

Grefrath. Im Grefrather Eissportzentrum stehen die Verantwortlichen vor den wichtigsten Tagen der Saison. Die Weihnachtsferien sind traditionell die Phase, in der mit dem größten Ansturm an der Stadionstraße 161 zu rechnen ist. Die Macher sind für alles gerüstet und bieten besondere Attraktionen rund um die Feiertage an.

Während der Ferien wird die Anlage mit drei Eisflächen und 8000 Quadratmetern Eis durchgehend geöffnet sein. Die Laufzeiten gehen täglich von 10 bis 22 Uhr. An den Ferien-Wochenenden geht die Laufzeit von 10 bis 18.30 Uhr.

Vor dem Ferien-Ansturm steht aber heute noch die letzte Eisdisco des Jahres an. Unter dem Motto „School’s Out“ beginnt das Eisvergnügen um 18 Uhr – mit verlängerter Laufzeit bis 22.30 Uhr. Morgen ist das Eisstadion dann von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Um das Warten aufs Christkind etwas zu verkürzen, kann man sich an Heiligabend ebenfalls ins Eisvergnügen stürzen. Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Geschlossen ist die Grefrather Anlage dann am 1. Weihnachtstag. Weiter geht es am 2. Feiertag von 10 bis 18.30 Uhr. Silvester und Neujahr können Kufencracks ebenfalls ihren Spaß haben. An Silvester zwischen 10 und 17 Uhr, an Neujahr zwischen 14 und 18.30 Uhr. tkl

Alle weiteren Infos im Internet:

eisstadion.de