Es geht um eine mögliche Beteiligung des Kreises.

Grefrath/Kreis Viersen. Die Sache war schnell durch: Der Kreistag in Viersen hat in Sachen Grefrather Eisstadion einem Prüfauftrag an die Verwaltung zugestimmt. Ebenfalls das Okay der Politiker bekam das skizzierte Vorgehen der Verwaltung zur Prüfung und dem damit verbundenen finanziellen Aufwand von bis zu 50 000 Euro.

Der genaue Tagesordnungspunkt war die „mögliche Beteiligung des Kreises Viersen an der Sport- und Freizeit gGmbH und der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath“. Dazu hatte es einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grüne und FDP gegeben, die sich die Prüfung einer finanziellen Unterstützung wünschen.

Wie berichtete, steht die Verwaltung einer finanziellen Unterstützung des Grefrather Eissportzentrums offen gegenüber. Aus Sicht der Verwaltungsspitze muss allerdings eine aufwendige und eingehende Prüfung der Sachlage her. Es sei eine komplexe Fragestellung, zu klären, in welcher Form eine finanzielle Unterstützung der Grefrather Gesellschaften rechtens sei. Zum einen ist eine Beteiligung des Kreises im Gespräch. Zum anderen komme die Zahlung eines jährlichen Zuschusses in Betracht. Red