Die Kugeln müssen sozusagen im Akkord geformt werden.

Kempen. Bei mehr als 35 Grad Celsius lechzt jeder Kempener nach einer Erfrischung. Leckeres Eis liegt da im Wortsinn auf bzw. in der Hand. Und so kann sich Dino Tonel, Betreiber des „Brustolon“ am Buttermarkt und des „Paradys“ am Viehmarkt, über ein „Super-Jahr“ freuen, wie er nun dem Flüsterer erzählte. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon einmal so war wie in diesem Sommer“, sagt er mit Blick auf den meteorologischen Ausnahmezustand. Ananas, Apfel, Holunder – seiner Aussage nach ist derzeit vor allem das besonders erfrischende Obst-Eis gefragt. Bis in die späten Abendstunden kommen die Gäste. Nur Vorteile bringt die Hitze den Gelato-Anbietern allerdings nicht – setzt sie doch auch den Eisdielen-Teams und den Maschinen zu, wie Tonel berichtet. Bei der Technik gab es schon einige Ausfälle. Der Nachschub ist aber offenbar nicht gefährdet.

Altstadt-Geflüster

Ab 5 Uhr wird Eis gemacht

Die Kempener Eismanufaktur verwendet noch alte, langsam drehende Eismaschinen, „die die Masse besser durchmischen“, erzählt Inhaberin Petra Jacobs. Das Eis könne direkt aus der Maschine verkauft werden. Bei modernen Geräten sei dies nicht möglich, da das Eis nach dem Mischen eingefroren und erst am nächsten Tag zu genießen sei. Vorteil der altmodischen Eis-Produktion: „Wir können gut reagieren, wenn eine Sorte droht auszugehen – das passiert so gut wie nie“, sagt Jacobs. Diese Produktionsart bedeutet für Inhaber Edgar da Costa körperliche Arbeit. Der erhöhte Verbrauch durch die anhaltende Hitze sei spürbar: „Mein Mann steht um 5 Uhr auf, um mit der Eis-Produktion zu beginnen“, erzählt Ehefrau Petra. Die Eismanufaktur bietet ebenfalls Sommersorten wie Zitrone-Ingwer, Wassermelone und Pina Colada (Kokosnuss, Rum und Ananas) an. „Unsere Sommersorten, also erfrischende und fruchtige Sorten, gehen momentan besonders gut. Aber auch Milchshakes und Eiskaffees, weil die Leute Durst haben“, so Petra Jacobs im Gesprächs mit dem Flüsterer. Passend zum Eiskaffee wurde das Sortiment der Manufaktur am Studentenacker um hausgemachte Eistorten erweitert.