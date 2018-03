Kempen. Unbekannte brachen am Dienstagabend in eine Seniorenwohnalge an der Hauptstraße in St. Hubert ein. Über eine Erdgeschosswohnung sollen sie in das Heim gelangt sein.

Wie die Polizei berichtet fand der Einbruch zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr statt. Die Täter brachen eine Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ohne Beute sollen sie dann den Tatort verlassen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter folgender Nummer entgegen: 02162/377-0. red