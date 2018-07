Im Industriegebiet gab es in der Nacht zu Mittwoch eine aufsehenerregende Verfolgungsjagd.

Kempen. Nach einem Firmeneinbruch in Kempen hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine Verfolgungsjagd entwickelt. Nach Angaben der Polizei meldete ein Sicherheitsdienst um 3.35 Uhr, dass sich „mindestens drei maskierte Personen“ auf einem Firmengelände an der Peter-Jakob-Busch-Straße befinden. Diese waren offenbar dabei einzubrechen.

Die Polizei rückte sofort aus. Als die Verdächtigen die Beamten bemerkten, ergriffen sie in einem weißen Transporter die Flucht. Daraufhin habe der Sicherheitsdienst die Verfolgung aufgenommen. Während dieser „Jagd“ ließen die mutmaßlichen Einbrecher ihr Fluchtfahrzeug auf der Birckstraße zurück und flüchteten zu Fuß auf ein weitläufiges Firmengelände zwischen Bir kstraße und St. Huberter Straße. „Trotz Umstellung und Durchsuchung des Komplexes gelang es den Einsatzkräften nicht, die flüchtigen Einbrecher aufzuspüren“, so die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten in dem Gebäudekomplex mehrere Türen aufgehebelt und vermutlich bereits Diebesgut in Form von Edelmetallrohren und Elektrowerkzeug in den Transporter geladen hatten, bevor sie die Flucht ergriffen.

Bei dem Fluchtfahrzeug, das die Polizei sichergestellt hat, handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit britischem Kennzeichen. Die Einbrecher waren mit Sturmhauben maskiert und dunkel gekleidet.

Hinweise auf das Tatfahrzeug oder die flüchtigen Männer, die sich – örtlich und zeitlich abgesetzt – mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als Anhalter oder mit einem Taxi entfernt haben könnten, erbittet die Polizei unter Tel. 02162/3770. Symbolfoto: dpa