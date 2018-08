Wer ernsthaft damit gerechnet hat, dass die Behörden an einem Donnerstagnachmittag ab 17 Uhr hunderte illegale Badegäste und Falschparker am Königshütte-See erwischen, kennt sich nicht aus. Zumal die Sommerhitze ohnehin nicht mehr so konstant zuschlägt wie in den vergangenen Wochen. Sollten die Behörden also tatsächlich geplant haben, mit einer großen Aktion so viele „Besucher“ wie möglich wegen unterschiedlicher Vergehen zu belangen, haben sie diese Chance in diesem „Jahrhundert-Sommer“ völlig vertan. Dann hätten Ordnungsämter, Naturschutzbehörde und Polizei zu Hunderten an einem Samstag oder Sonntag bei 35 Grad Celsius ausrücken müssen. Dies dürfte aber personell und damit auch finanziell nicht in Relation stehen.

Insofern ist davon auszugehen, dass die Behörden mit der Großkontrolle am Donnerstag lediglich ein öffentlichkeitswirksames Zeichen setzen wollten. Sie wollten deutlich machen, dass das Verhalten einiger auf dem Gelände nicht mehr geduldet wird. Den verärgerten Anwohnern das Signal geben, dass die Behörden verstanden haben. Und letztlich auch bekanntgeben, dass es nun vermehrt zu solchen Kontrollen kommen wird. Es war in jedem Fall ein gutes und längst überfälliges Zeichen. Nun darf man gespannt sein, ob das Signal angekommen ist. Mit Blick auf die Wetterprognosen wird sich das wohl erst im Sommer 2019 zeigen.