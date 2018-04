Baustelle an der „alten B 509“ sorgt für interessante Manöver. Im Niers-Geflüster geht’s zudem um dreiste Baumdiebe.

Grefrath. Lange war es für den Straßenbau zu kalt, für die Arbeiten mit Asphalt braucht es fünf Grad plus – auch in der Nacht. Das sagen zumindest die Experten. Trotz der Tatsache, dass sich der Osterhase wohl durchaus einen kalten Popo geholt hat, ist die Sanierung von Straße und Radweg auf einem Teilstück der „alten B 509“ zwischen Grefrath und Mülhausen inzwischen in vollem Gange. Nach ein paar Tagen Verzögerung wird gebuddelt – und die Autofahrer leben seit kurzem mit Sperrungen und Umleitungen. Derzeit kann man von der B509 in Höhe des Flugplatzes nicht in Richtung Kreisverkehr (Eisstadion/Museum) abbiegen. Das hält aber so manchen Autofahrer wohl nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Zumindest ein Auto hat WZ-Fotograf Kurt Lübke bei einem interessanten Manöver abgelichtet. Obwohl die Fahrbahn des Burgdyks komplett versperrt ist, schaffte es der Fahrt von besagtem Auto über den Radweg. Wenn’s denn sein muss.

Und so sieht die Sanierung aus

Dass der Radweg saniert werden muss, war lange bekannt und dringend notwendig. Für die Schüler, die dort täglich zu hunderten mit den Fahrrädern unterwegs sind, gibt es für die Bauphase eine Umleitung über die alte Bahnstrecke. Auf rund 900 Metern wird der Oberbau des Radweges zwischen der Zuwegung zur Liebfrauenschule Mülhausen und der Straße „Hermes Benden“ erneuert. Die Straße wird von der Liebfrauenschule bis zum Kreisverkehr auf rund 600 Metern saniert. Dabei werden die obersten vier Zentimeter des Asphaltoberbaus abgefräst und eine neue Asphaltdecke wird eingebaut. Der angrenzende Kreisverkehr wird durch den Kreis Viersen erneuert. Die gesamte Maßnahme soll 460 000 Euro kosten. Der Anteil der Gemeinde Grefrath liegt bei 415 000 Euro, das Land NRW gibt Zuschüsse: 124 400 Euro für den Radweg, 171 400 Euro für Straße und Kreisverkehr. Die Arbeiten sollen sechs bis sieben Wochen dauern.

Eier färben und Abendmahl

In der Woche vor Ostern haben wieder rund 50 Kinder an den Kinderkartagen der Grefrather Pfarrgemeinde St. Benedikt teilgenommen. Von Mittwoch bis Samstag haben sie sich jeden Tag mit den Geschehnissen rund um die Kar- und Ostertage befasst. Dazu gehört, dass die Jungen und Mädchen die Geschichten aus der Bibel hören, gemeinsam singen und beten. Aber dann verwandelt sich das Jugendheim an der Lobbericher Straße auch ganz traditionell in eine bunte Werkstatt, in der gebastelt und gewerkelt, gemalt und gebacken wird. Am Gründonnerstag wurde gemeinsam mit Pfarrer Johannes Quadflieg das Abendmahl begangen. Am Karfreitag sind die Kinder und Betreuer bis nach Vinkrath gewandert, um dort den Friedhof zu besuchen. Am Samstag stand alles im Zeichen des nahenden Osterfestes und es wurden Eier gefärbt, Osterkerzen, kleine Ostergärten und noch mehr gebastelt.