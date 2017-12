Kempener Waldweihnacht in der Parkanlage von Trienekens.

Kempen. Die Pechfackeln, die rechts und links am Wegrand stehen, weisen in der Dunkelheit leise knisternd den Weg durch die Parkanlage Trienekens. Flammen tanzen auf und ab. Wie ein leuchtendes Band zieht sich die Strecke bis zur großen Bühne. Es geht an Bäumen und Sträuchern entlang, wobei immer wieder Lichtpunkte auftauchen, die wie Glühwürmchen durch die Luft zu schwirren scheinen. Allerdings handelt es sich dabei um das Licht von Smartphones.

„Die Wiese war leider so matschig, dass wir in diesem Jahr die Bühne an dieser Seite aufbauen mussten“, informiert Organisator Ole Bjørn. Von vielen wird er mit „Mr. Waldweihnacht“ begrüßt. Schließlich war er auch der Ideengeber der inzwischen zu einer festen Tradition gewordenen Veranstaltung.

Besucher jeden Alters finden sich ein. Aus Rucksäcken tauchen Thermoskannen und Keksdosen auf. Der Duft von Plätzchen vermischt sich mit dem von Glühwein und Tee. „Die Waldweihnacht ist eine schöne Idee“, lobt indes Axel Stein. Er kommt aus Süchteln, wo die Lichtblicke-Abende in der evangelischen Kirche angeboten werden, wie er berichtet.

„Ich gehöre einem Chor an und habe es jetzt zum ersten Mal zur Waldweihnacht geschafft, weil wir heute nicht auftreten“, sagt Heinz Klaus. Eine erwartungsvolle Stille macht sich breit.

Die St. Töniser Weihnachtsbläser eröffnen den musikalischen Reigen, dem sich „Choram“ anschließt. Ob „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „Kommet ihr Hirten“, die Sänger tragen die bekannten Lieder mit Bravour vor. Herrlich anzuhören die Gospellieder mit „Good News“, wobei beide Chöre unter der Leitung von Christian Gössel stehen. Andachtsvolle Stille bei den Duetten von Vibeke Björn und Andrea Konings sowie Miriam Hinz gemeinsam mit Konings. Zuhören, das Mitsingen von klassischen Weihnachtsliedern, sich von vorgetragenen Gedichten in eine andere Welt entführen lassen, dem Nikolaus samt Engel begegnen – der Abend ist mehr als nur stimmungsvoll und macht jetzt schon Vorfreude auf die Waldweihnacht 2018. bt