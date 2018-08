Freiwilligendienste können bei der beruflichen Orientierung helfen. Anhand von zwei Beispielen aus der Praxis zeigen wir wie.

Kempen. Das Schuljahr ist vorüber und die Sommerferien in vollem Gange. Zeit für junge Menschen, sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen: Ausbildung, Studium oder doch die Kombination aus beidem? In welchen Bereich orientiere ich mich? Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD) können dabei helfen und bieten einen Einblick.

Ein FSJ ist ein soziales Bildungsjahr für Menschen im Alter von 17 bis 27 Jahren. „Die Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein“, sagt der Gesetzgeber. Die Freiwilligen leisten unterstützende Arbeit in der Alten- und Krankenpflege, Jugend-, Behindertenbetreuung und vielen anderen Einsatzstellen. Das FSJ ist weder Ausbildung noch Arbeitsverhältnis. Es dient der beruflichen Orientierung und dem sozialem Engagement junger Menschen. Ein FSJ kann nur einmal absolviert werden. Möglichkeiten zur Verlängerung bestehen. Als Aufwandsentschädigung gibt es ein Taschengeld, das in seiner Höhe vom jeweiligen Träger abhängt. Die gesetzliche Obergrenze in diesem Jahr liegt bei 390 Euro. Anspruch auf Kindergeld besteht weiterhin.

Über das FSJ in die Ausbildung zur Altenpflegerin

Beim BFD gibt es keine Altersbeschränkung. Neben dem sozialen Bereich, kann dieser Freiwilligendienst im ökologischen, kulturellen, sportlichen Bereich, in der Integrationsarbeit oder im Zivil- und Katastrophenschutz geleistet werden. Der BFD kann mehrfach wiederholt werden. Die Einsatzstelle muss durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben genehmigt werden.

Celina Schmitten möchte sich beruflich in die Altenpflege orientieren. In ihrer Heimatstadt Straelen hat sie bereits ein Praktikum in einem Altenpflegeheim absolviert. Ihr erster Eindruck von der Einrichtung deckte sich nicht mit ihren Berufsvorstellungen, weshalb sie sich beim Von-Broichhausen-Stift in Kempen als Pflegefachkraft bewarb. „Ich sollte erst das FSJ machen, bevor ich die Ausbildung beginne“, gibt sie den Rat der Stifts-Leitung wieder. Nach einer Bewerbung über das Deutsche Rote Kreuz (DRK) arbeitete sie ein Jahr als Freiwillige im Stift am Heyerdrink. Anschließend verlängerte sie um zwei Monate, um nun Anfang Oktober ihre Ausbildung in Kempen zu beginnen.

Schmitten habe wichtige Erfahrungen gesammelt: „Anfangs bin ich nur mitgelaufen, mittlerweile bin ich komplett drin. Ich reiche Essen an oder begleite Toilettengänge“, erzählt die 18-Jährige. Um Essen anzureichen, bedarf es eines Gesundheitszeugnisses nach dem Infektionsschutzgesetz: „Beim Amt musste ich mich vor Beginn selbst darum kümmern“, merkt Schmitten an. Ein Freiwilliges Soziales Jahr empfiehlt sie aber in jedem Fall: „Danach wusste ich, ob mir der Beruf gefällt oder nicht. Anders als beim Praktikum habe ich mehr Zeit zur Verfügung gehabt und mehr Dinge anvertraut bekommen.“