Eigentlich heißt das Tier, derzeit in Krefeld zuhause, Hildegard.

Krefeld. Die Tierpfleger nennen sie liebevoll „Hildi“. Hildegard, wie das Schwein mit vollem Namen heißt, schnüffelt ganz interessiert mit seinem Rüssel über den Sandboden des Krefelder Geheges. Seit März ist Hildegard im Tierheim und wirkt entspannt. „Das war am Anfang nicht so, sie war misstrauisch, aber jetzt lässt sie sich schon aus der Hand füttern“, erzählt Tierpfleger Timo Roloff. „Wir möchten sie als Hausschwein vermitteln.“

Schweine werden vegetarisch ernährt. Hildegard vertilgt beispielsweise Weizenkleie, alle Arten von Gemüse sowie viel Kartoffeln und Schwarzbrot und gerne mal eine Traube oder eine Banane. „Hildegard liebt auch einen Salatteller“, sagt Roloff lächelnd. Zusätzlich gibt es Spezialfutter für „Mini-Pigs“, damit Hildegard auch wirklich mit allen Nährstoffen versorgt ist. Sie knabbert auch gerne an Wurzeln.

Deshalb wäre es ideal, wenn Hildegard auf einem Grundstück an einem privaten Bauernhof oder Pferdehof leben könnte. Eine nicht mehr genutzte Pferdewiese in der Nähe des eigenen Hauses wäre auch optimal. Übrigens benötigt das Tier einen Platz zum Suhlen. Und wenn Hildegard ganzjährig außen gehalten wird, ist eine wetterfeste, isolierte Schutzhütte erforderlich.

Tier der Woche

„Möglichst sollte ein Schwein nicht alleine gehalten werden“, sagt Timo Roloff. Das Tierheim Krefeld könnte noch Mini-Schwein Irmgard vermitteln (die WZ berichtete). Dieses Mini-Schwein ist noch zutraulicher. „Allerdings halten wir die beiden Tiere in zwei Gehegen, weil die Annäherung bisher nicht geklappt hat.“ Aber am Zaun beschnuppern sie sich zuweilen.

Übrigens sind Schweine äußerst sauber, was ihre Toilette betrifft. Ihr „Geschäft“ erledigen sie – wie eine Katze – vorzugsweise an bestimmten Stellen. Wer sich für das Mini-Schwein Hildegard interessiert, sollte sich melden. „Dann wird sie bestimmt ein richtiges Glücksschwein“, so der Tierpfleger. Kontakt: Tierheim Krefeld, Flünnertzdyk 190, Tel. 02151/562 137. blum

www.tierheim-krefeld.de