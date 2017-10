Die letzten Filme des „Genießer-Kinos“ in 2017 stehen an.

Kempen. Zwei Filme stehen in diesem Jahr noch auf dem Genießer-Kino-Programm. Am kommenden Donnerstag zeigen die Kempener Lichtspiele in Kooperation mit dem Café Peerbooms und der Westdeutschen Zeitung „Hundraettåringen som smet från notan och försvann“ – so der Originaltitel.

In „Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand“, wie der Film auf Deutsch heißt, geht es darum: Allan Karlsson und sein Kumpel Julius Jonsson haben sich gut und bequem in ihrem neuen Leben auf der Insel Bali eingerichtet. Inzwischen bringt Allan es auf stattliche 101 Lebensjahre. Das Entspannen und Schlürfen der einheimischen Erfrischungsgetränke auf der traumhaften Insel kann aber auf Dauer selbst der größte Faulenzer nicht lange aushalten. So begibt sich der rastlose Rentner auf ein neues Abenteuer, bei dem er auf rachsüchtige Gangster, die CIA und alte Bekannte aus Russland trifft.

Beide Filme beginnen jeweils um 17 Uhr

Der letzte Film 2017, zu dem es Kaffee und Kuchen gibt, wird am Donnerstag, 7. Dezember, am Buttermarkt ausgestrahlt. Nach der schwedischen Filmkomödie ist dann eine Tragikomödie aus Frankreich zu sehen: „Der Landarzt von Chaussy“. Dr. Jean-Pierre Werner ist seit 30 Jahren Landarzt und in seiner Dorfgemeinschaft sehr beliebt. Als er erkrankt, sieht er sich gezwungen, die hübsche Ärztin Nathalie als Vertretung einzustellen. Das Problem ist nur, dass er sich für fast unersetzbar hält, denn immer, wenn jemand im Ort ein gesundheitliches Problem hat, ist der überall beliebte Arzt zur Stelle. Daher will er die selbstbewusste Nathalie nicht als seine mögliche Nachfolgerin akzeptieren. So bleibt der neuen Ärztin nichts anderes übrig, als sich die Anerkennung hart zu erarbeiten.

Beide Filme beginnen jeweils um 17 Uhr. Einlass ist bereits um 16 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro (Parkett), ein Logenplatz zehn Euro. WZ-Leser bekommen mit ihrer Club-Karte drei Euro Rabatt. Das Café Peerbooms schräg gegenüber liefert den frischen Kuchen, Kaffee gibt es von den Lichtspielen. Zudem werden zwei Gewinner ausgelost, die beim nächsten Genießerkino freien Eintritt haben. Red

www.kempenerlichtspiele.de