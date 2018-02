An der Ellenstraße schreiten die Bauarbeiten voran. Und an der Peterstraße heißt es Abschied nehmen vom Ehepaar Stahl.

Kempen. Pressetermine an besonderen Orten der Altstadt haben schon was für sich. Hin und wieder ergeben sich da ganz spezielle Ein- bzw. Ausblicke. So geschehen am Montagabend, als der Denkmalausschuss die Mühle am Hessenring besichtigte. Neben spannenden Einblicken in die Mühle brachte WZ-Fotograf Friedhelm Reimann auch einen schönen Ausblick mit. Und zwar von der Mühle auf den Neubau an Ecke Ellenstraße/Hessenwall. Auf dem Gelände des früheren Heitzer-Ladenlokals entsteht bekanntlich ein Neubau mit Wohnungen. Und von der Ellenstraße aus kann man den Fortschritt des Baus tagtäglich verfolgen. Nun liefert das Reimann-Foto auch die Ansicht, wie es denn auf der Rückseite des Eckbaus ausschaut. Mitte 2018 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein – das könnte klappen.

Los ging es an der Burgstraße

In der nächsten Woche heißt es Abschied nehmen in der Altstadt. An der Peterstraße 13 schließen Brigitte und Heinz-Otto Stahl am Mittwoch zum letzten Mal die Tür ihres Betriebs Stahl Orthopädie-Schuhtechnik und gehen in den Ruhestand. Seit mehr als 40 Jahren ist der Meisterbetrieb in Kempen ansässig. Zunächst ging es an der Burgstraße los, bevor es zur Peterstraße ging. „Hier hatten wir endlich die richtigen Räume gefunden“, blickt Stahl zurück. Denn dort war genug Platz für Laden und Werkstatt. Der gebürtige Kempener Heinz-Otto Stahl – Jahrgang 1948 – bestand 1965 seine Gesellenprüfung und absolvierte 1973 die Meisterschule in Düsseldorf. Damals wurde er im praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend Kammersieger und zweiter Landessieger. Er bildete sich fort und erlangte Zertifikate für die orthopädieschuhtechnische Versorgung des diabetischen Fußes. Stahl kann jungen Menschen nur empfehlen, nach der Ausbildung auch den Meister zu machen. Er war unter anderem Mitglied im Prüfungsausschuss für Gesellen und Meisterprüfungen.

Altstadt-Geflüster

Medizinisches Wissen gehört dazu

Die Arbeit und das benötigte Wissen in der Orthopädie-Schuhtechnik sind sehr vielseitig, weiß Heinz-Otto Stahl zu berichten. Neben den handwerklichen Techniken gehört zum Beispiel auch medizinisches Wissen dazu. Denn immer mehr Menschen leiden an Krankheiten wie Diabetes, die besondere Schuhe notwendig machen. Der Schwerpunkt des Unternehmens sind die Versorgung von Patienten mit Maßschuhen, handwerklich gefertigte Einlagen, Schuhzurichtungen und die Diabetikerversorgung mit Therapieschutzschuhen.