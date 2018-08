„Bis in die 90er Jahre hinein war Barrierefreiheit kein großes Thema“, sagte Michael Aach, Geschäftsführer der GWG, bei der Aufzugeinweihung im Hagelkreuz. Daher sei es nun besonders wichtig, neben den Neubauten auch die Bestände altengerecht zu gestalten. Das bestätigte auch Bürgermeister Volker Rübo, der der GWG für ihr Engagement in Kempen dankte und seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass sich auch andere dem Beispiel anschließen.

Kempen. Seit 48 Jahren wohnen Wolfgang-Gregor und Maria Königs an der Hammarskjöldstraße. 1970 sind sie in dem damaligen Neubau eingezogen und fühlen sich dort bis heute sehr wohl. Sie genießen den Ausblick vom Balkon ins Grüne, die gute Luft, die ruhige Lage. Am liebsten würden sie nicht weg. Doch mit 83 bzw. 82 Jahren wurde der Treppenaufstieg in die zweite Etage für die Eheleute immer mehr zum Hindernis. Wenn nichts passiert wäre, hätten sie ausziehen müssen. Umso glücklicher sind sie, dass sich ihr Vermieter, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) für den Kreis Viersen, entschieden hat, von außen einen Aufzug an das Mehrfamilienhaus anzubauen. Rund 100 000 Euro hat diese Maßnahme gekostet, am Mittwoch ist der neue Aufzug offiziell übergeben worden.

„Für das Hagelkreuz ist das ein Gewinn“, so Quartiersentwickler Ingo Behr am Mittwoch zur Einweihung des Aufzugs. Behr und auch Sozialdezernent Michael Klee hoffen ebenfalls, dass das Projekt ein gutes Beispiel für andere Eigentümer ist. Klee sieht die Problematik, dass es besonders in Mehrfamilienhäusern mit verschiedenen Eigentümern Schwierigkeiten geben könnte, eine so große – und kostenintensive – Veränderung vorzunehmen. „Wir müssen da zusammen mit den Wohnungsverwaltungen über Anreizsysteme nachdenken“, so Klee. Man könnte Fördermittel ausfindig machen und so die Finanzierung begleiten.

Die GWG plant zunächst konkret keine weiteren Aufzugsanbauten im Hagelkreuz-Viertel. „Das ist erst einmal ein Pilotprojekt und nun warten wir erst einmal die Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt ab“, sagte Mike Zander, Prokurist der GWG. Als nächstes will man ein Projekt am Mertensweg in Anrath angehen, bei dem 27 Wohneinheiten mit einem Aufzug erschlossen werden. Bäder werden im Rahmen der normalen Investitionen saniert und in diesem Zuge dann auch barriereärmer gestaltet.