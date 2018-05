Kempen/Oedt. Ehrungen standen im Mittelpunkt des Treffens der ADAC-Mitglieder im Bruxhof. Der MSC Uda Oedt ehrte mit dem ADAC Nordrhein 19 Autofahrer für ihre 50- und 70-jährige Mitgliedschaft. Dies übernahmen Andrea Schmitz aus St. Hubert, die Vorstandsmitglied des MSC Uda Oedt und des ADAC Nordrhein ist, und Uli Schmitz, erster Vorsitzender des MSC Uda Oedt.

Mit einer Fahrstunde zum Führerschein

Eine Ehrung ragte heraus: 70 Jahre gehört Paul Heinz Reiners aus Wachtendonk dem ADAC an. Als er vor 70 Jahren in Geldern den Führerschein machte, ging das ganz schnell. Eine Fahrstunde und die Prüfungsstunde reichten aus. „Ich bezahlte 45 Mark für alles und bekam meinen Führerschein“, blickte Reiners zurück. Noch heute fährt er gerne mit dem Auto. Er hatte in den 70 Jahren nie einen Unfall. Sein erstes Auto war ein VW-Käfer, der noch mit Zwischengas gefahren werden musste.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Heinz-Peter Nellessen, Franz-Josef Seyer, Gerhard Heinrich, Manfred Sonnen, Dr. Hans-Josef Platen, Bernd Raabe, Helmut Schmitz, Heinz Peter Schmeink, Heinz Peter Spiess, Franz Thölen, Edmund Klee, Dr. Wilfried Neumann, Hanspeter Tauber, Gerhard Gladigau, Klaus Rohbock, Jürgen Mortoz, Bernd Lohberg und Klaus Dieter Reinecke. mb