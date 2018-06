Der engagierte Läufer aus Hinsbeck war vielen Kempenern bekannt.

Kempen/Kreis Viersen. Neben seiner Frau Ellen, Familie und Freunden trauert eine große Sportgemeinde um Dietmar Gross, der im Alter von 62 Jahren verstorben ist.

Der engagierte Sportler gehörte zu den Läufern der Prinzengarde. „Er hat uns immer gut beraten und ist regelmäßig zu unseren Veranstaltungen gekommen. Wie wir auch an seinen Charity-Läufen teilgenommen haben. Er war ein guter Fachmann und Kumpel. Wir sind sehr bestürzt über seinen plötzlichen Tod“, teilte gestern der Lauftreff auf WZ-Anfrage mit.

Dietmar Gross hatte fast 50 Jahre Lauferfahrung. Im Zuge seiner sportlichen Karriere hat er an mehreren hundert Wettkämpfen zwischen 800 Metern und der Marathondistanz über 41,195 Kilometer teilgenommen. Etliche Male hat er am Kempener Altstadtlauf teilgenommen. Er war ausgebildeter DLV-Lauftrainer und Organisator von mehreren Charity-Läufen. So folgten zahlreiche Sportler seinem Aufruf beim „Run for help“, der 2015 dem vom Erdbeben erschütterten Nepal helfen sollte – weitere Auflagen des Laufes folgten. Außerdem hatte Gross die Veranstaltung „Fit mit dem Landrat“ 2006 ins Leben gerufen.

Der Verstorbene war seit Jahrzehnten mit seinem „Gross Laufshop“ in Brüggen selbstständig. Doch er und auch seine Frau haben sich nicht nur fürs Laufen interessiert. Auch dem Fußball gehörte ihr Herz. So hat das Paar 2010 exklusiv für die WZ von seinen Erlebnissen bei der WM in Südafrika berichtet. Vor drei Jahren hatten sie in Paris den Anschlag beim Fußballländerspiel Deutschland gegen Frankreich im Stadion mit erlebt. Lee