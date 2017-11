Für die kommende Show „Atlantis“ in Grefrath gibt es Tickets zu gewinnen.

Grefrath. Für die Fans von Holiday on Ice hat das Warten bald ein Ende: Zwischen dem 30. November und dem 3. Dezember kommt die brandneue Show „Atlantis“ im Grefrather Eisstadion auf die „Bühne“. Bis heute beflügelt der Atlantik-Mythos den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern – und unsere Fantasie.

In zwei Akten tauchen die Zuschauer ein in das Geheimnis der verlorenen Stadt und werden in verschiedene Welten entführt: die Überwasser-Welt – ein Ort opulenter Schönheit – und die Unterwasser-Welt, als Stadt tief versunken im Ozean. In insgesamt über 250 schillernden und aufwendig gefertigten Kostümen nehmen die Eiskunstläufer das Publikum mit in diese magisch-mystischen Welten und sorgen für ein „Eis-Entertainment“.

„Dabei erwartet den Zuschauer Eiskunstlauf der Spitzenklasse“, versprechen die Veranstalter. „Akrobatische Darbietungen auf und über dem Eis verleihen gepaart mit modernster Technik einen neuen außergewöhnlichen Glanz mit Überraschungsfaktor.“

Inszeniert werde die Show durch ein spektakuläres Bühnenbild kombiniert mit einem ausgefeilten Lichtkonzept und Projektionen direkt auf der Eisfläche, um so ein ganzheitliches, erlebbares Showkonzept zu schaffen. Ein Mix aus klassischen und modernen Songs sorge dabei für die musikalische Untermalung, die abgestimmt auf die einzelnen Szenen eine noch stärkere Verbindung des Publikums mit der Show schaffe.

Für die Leser der WZ stellt das Grefrather Eisstadion drei mal zwei Tickets für die Show am Samstagabend (2. Dezember) zur Verfügung. Um diese zu gewinnen, braucht es etwas Glück. Wer heute die folgende Gewinnfrage am Telefon richtig beantwortet (01379/88 50 12-04), hat Chancen auf zwei Karten: Wie heißt die aktuelle Show von Holiday on Ice, die in wenigen Tagen nach Grefrath kommt? Red