Dieter Horster ist Ur-Kempener. Er wohnt seit seiner Geburt im scheinbar kleinen und schiefen Haus an der Orsaystraße. Seit 1979 teilt er das Denkmal mit seiner Frau Rita.

Kempen. Das kleine Fachwerkhaus ist so schief, als hätte es sich Jahrhunderte gegen eine steife Brise von Norden ge-stemmt, aber trotzig nur wenige Zentimeter preisgegeben.

Dabei steht es mitten in Kempen, an der Orsaystraße, und liegt – von Winden unbehelligt – so geschützt, dass man seine wahre Größe nicht einmal erahnt.

Ein geducktes Häuschen mit winzigen Fenstern, krummen Wänden und steilen Stiegen? Wer den äußeren Schein des Seitenanblicks aufs gesamte Hausinnere überträgt, der hat hier und da recht. Den wird aber das historische Gemäuer auch verblüffen.

„Viele denken, wir könnten keine Schränke stellen“, sagt Rita Horster. Die Kölnerin lebt seit ihrer Heirat in Kempen, zog 1979 in das Elternhaus ihres Mannes Dieter: Der ist hier verwurzelt, wie ein Ur-Kempener nur verwurzelt sein kann: „Ich habe noch keinen Tag meines Lebens woanders gewohnt als hier.“

Nun bittet er hinein. Dieter Horster öffnet die Haustür an der Orsaystraße 6 für die WZ. Eine Selbstverständlichkeit für ihn. Er ist Bewohner und Besitzer in der vierten Generation. Und liebt dieses Haus.

Stufen rauf, durch die Haustür, rechts durch den Flur, noch eine Tür, eine steile Stiege, wieder ein Flur, weitere Türen – gut, dass der Hausherr vorangeht. Er bittet ins Wohnzimmer, einen stattlichen Raum im ersten Stock mit mehreren Fenstern. „Da schaut man zur Kuhstraße hinaus“, sagt er und verrät damit, warum das Häuschen sich im Kern als Raumwunder entpuppt.

Denn wer den Wohnraum auf das sichtbare Fachwerkhaus an der Orsaystraße reduziert, vertut sich damit, dass das Gebäude an der Kuhstraße 35, in dem sich in Parterre der Frisör-Salon Horster befindet, auch noch zum Elternhaus von Dieter Horster gehört.

Der Fander-Anbau, wie Horster ihn nennt, der Anfang der 80er Jahre an der neu geschaffenen Straßenecke entstanden ist, lässt die Sicht auf das Fachwerkhaus der Horsters in Gänze nicht mehr zu.

„Mein Urgroßvater Heinrich Horster, damals einer von zwei Polizisten in Kempen, hat das Haus Ende des 19. Jahrhunderts erstanden.“ Das Fachwerkhaus, das unter Denkmalschutz steht, ist wohl in der Zeit Mitte bis Ende des 17. Jahrhundert erbaut worden. Das Fachwerk ist, bis auf den Giebel zur Kuhstraße hin, erhalten. „Die Eichenbalken hier sind alle original“, sagt Dieter Horster.