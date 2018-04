Am 2. Mai startet das Projekt, einmal im Monat einen Wochenmarkt anzubieten, der bis in den Abend geht.

Kempen. Im Herbst des vergangenen Jahres gab es grünes Licht im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, ab nächstem Monat soll er in die Testphase gehen: der sogenannte Feierabendmarkt in der Kempener Innenstadt. Auf dem Buttermarkt, wo die Händler gewöhnlich dienstags und freitags vormittags ihre Waren anbieten, sollen sie dies nun zusätzlich an einem Mittwoch im Monat tun. Nur eben nicht zu den gewohnten Zeiten, sondern wie der Name schon sagt, wenn die Berufstätigen Feierabend haben. Jene Berufstätige wird es möglicherweise freuen, doch wie sieht es bei den Marktbeschickern aus? Die WZ hat nachgefragt.

„Ich denke, dass es eher wie eine Art Wochenendspektakel sein wird.“

Anja Schatten, Käse und Geflügel

„Ich muss sagen, dass ich das wirklich als eine Chance für Kempen sehe und freue mich richtig auf den Feierabendmarkt“, sagt Christian Mannitz. Er wird wie gewöhnlich seine Gewürze anbieten und ist der Meinung, dass es ein gutes Konzept ist, um Berufstätige an den Markthandel heranzuführen und somit eine nachhaltige, positive Entwicklung einzuleiten.

Zuspruch gibt es auch von Antje Schatten, die zusammen mit ihrem Mann das normale Käse- und Geflügelangebot mit zum Abendmarkt bringen wird. Negative Auswirkungen auf den üblichen Wochenmarkt befürchtet sie nicht: „Ich denke, dass es eher wie eine Art Wochenendspektakel sein wird. Wir als Kempener nehmen daran gerne teil.“

„Wenn man morgens um vier raus muss, sind das unglaublich lange Tage“.

Luke Groenewegen, Käse

Eine ähnliche Prognose stellt auch Peter Weifels auf. Der Gemüsebauer steht einer Veranstaltung, „bei der eher das Sehen und Gesehen werden im Vordergrund steht“, allerdings kritisch gegenüber. Angesichts der Tatsache, dass sein Angebot nach eigener Einschätzung abends nicht so gut laufen würde, hält er den entstehenden Aufwand für zu groß. „Nichtsdestotrotz gönne ich es natürlich den Kollegen“, fügt Weifels hinzu.

Einer seiner Marktnachbarn, Luke Groenewegen, verkauft Käse, zu einem Glas Wein am Abend sicherlich gut denkbar. Dennoch ist der Niederländer noch nicht sicher, ob er an den Abendveranstaltungen teilnimmt. „Wenn man morgens um vier raus muss, sind das unglaublich lange Tage. Deshalb verkaufe ich nicht so gerne abends“, so der Käsehändler aus der Nähe von Utrecht.