Der Briefkasten am Buttermarkt in Kempen ist weiterhin gesperrt. Im Zustell-Trubel hat die Post den einsamen gelben Kasten wohl vergessen.

Kempen. Viele werden nun denken: Bitte nicht schon wieder ein Bericht zur Post. Doch, leider schon. Der Flüsterer muss seiner journalistischen Pflicht nachkommen. Denn neben dem laufenden Zustell- gibt es in Kempen auch wieder ein Sendeproblem. Wer seine Post in den Briefkasten am Buttermarkt werfen möchte, hat derzeit Pech. Denn der gelbe Kasten ist zugeschraubt und mit einem roten Sperrvermerk versehen. Diese Aktion hat ja bei der Post schon Tradition. Alljährlich zum Weihnachtsmarkt schließt der Konzern den Kasten, weil er angeblich nicht mehr zur Leerung und Abholung erreicht werden kann. Andere Transporter kommen zwar während der Weihnachtsmarkt-Wochen in die Altstadt, der Dienstleister der Post aber nicht. Die Tradition wurde bekanntlich auch schon auf eine andere Art begangen. Die Post sperrte den Kasten in ihren Systemen, nur das Zuschrauben wurde nicht in die Tat umgesetzt. Das wiederum führte zu einem Überlaufen des Kastens mit Briefen. Zurück in die Gegenwart: Der Briefkasten ist – Stand Freitagabend – immer noch verschraubt. Obwohl der Weihnachtsmarkt schon seit einer Woche beendet ist. Gut, dieser Fehler kann sicher passieren. Er passt aber ins Post-Bild, das viele Kempener in den vergangenen Wochen bekommen haben. Wer weiß? Vielleicht wird ja 2018 alles besser.

Altstadt-Geflüster

Polit-Klamauk um Martins-Antrag

Einen Fehler haben wohl auch die Politiker gemacht, die einen CDU- und FDP-Antrag in den Landtag einbringen wollten. Wie in der vergangenen Woche geflüstert, unterstützte auch der Kreis-Abgeordnete Marcus Optendrenk (CDU) den Antrag beider Fraktionen, das Thema „St. Martin soll Kulturerbe werden“ zu forcieren. Offenbar hat aber keiner der Landespolitiker mit Jeyaratnam Caniceus und René Bongartz gesprochen. Die beiden Martinsfreunde aus Kempen und Brüggen, die den Kulturerbe-Antrag bei der Unesco gestellt haben, fanden sich im schwarz-gelben Antrag nicht wirklich wieder. Unter anderem seien einige inhaltliche Fehler aufgetaucht. „Ganz schön peinlich für CDU und FDP“, flüsterten da einige Landtags-Korrespondenten in Düsseldorf. Letztlich zogen CDU und FDP den Antrag zurück. Caniceus flüsterte nun in der WZ-Redaktion, dass es bald einen gemeinsamen Antrag im Landtag von CDU, FDP, SPD und Grünen geben soll. Keine schlechte Idee, sich da zu helfen. Ist ja auch im Sinne des Heiligen Martins.