Am Donnerstag geht es mit dem Zug der Kleinkinder in die heiße Martins-Phase. Höhepunkt ist der große Zug am Freitag. Stadt rechnet mit 30 000 Besuchern.

Kempen. Die Fackeln sind gebastelt, das Püfferkes-Rezept liegt parat, der Sattel von Martinspferd Primel ist geputzt und die Blo-ese – wie die Tüten in Kempen heißen – werden heute gepackt. Kurzum: Für das wohl wichtigste Fest des Jahres ist in Kempen alles vorbereitet. St. Martin kann kommen.

Den Anfang machen morgen am Donnerstag die sogenannten Kleinkinder. Der Martinszug der drei bis sechsjährigen Kinder beginnt um 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Der Zug wird angeführt von den Kempener Kindergärten. Die Kinder stellen sich ab 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz auf. „Kinder, die keinem Kindergarten angehören, stellen sich auf dem Kirchplatz vor der Burse auf. Sie ziehen hinter den Kindergärten her“, darauf wird auf der Homepage der Stadt Kempen hingewiesen. Zugweg: Kirchplatz, Peter-, Um-, Juden-, Alte Schul-, Tief- und Kuhstraße, Buttermarkt.

Auf dem Buttermarkt wird die Bettlerszene dargestellt. Wie schon seit Jahren hat Stadtsprecher Christoph Dellmans die Rolle des armen Mannes inne. Er empfängt den Mantel von St. Martin „Jüppi“ Trienekens, der von den Herolden Michael Fander und Georg Funken begleitet wird.

Nach der Mantelteilung, die – damit alle Kinder etwas sehen können – gleich mehrfach durchgeführt wird, ziehen die Kinder durch das Rathaus und bekommen dort ihre Martins-Blo-es. Auf dem Kirchplatz können die Eltern den Nachwuchs in Empfang nehmen.

Nach dem immer schönen Aufgalopp am Donnerstag geht es dann am Freitag für „Jüppi“ Trienekens und „sein“ Pferd Primel auf die große Reise. Um 17.15 Uhr startet der Schulkinderzug mit mehr als 3000 Teilnehmern auf der Mülhauser Straße.

Zugweg: Ellen-, Peter-, Um-, Juden-, Alte Schul-, Tief- und Kuhstraße, Kuhtor, Burgring (im Uhrzeigersinn um die Burg bis zur Thomas-Buchhandlung). Dort wird gegen 18.15 Uhr das traditionelle Feuerwerk gezündet. Weiter geht’s über Burg- und Engerstraße, Studentenacker auf den Kirchplatz. Es folgt der „Durchzug“ durch das Rathaus – vom Kirchplatz kommend. Auflösung des Zuges in Richtung Moosgasse und Ellenstraße bzw. Acker und Neustraße.

WZ-Berichterstattung auf allen Kanälen

Wie bereits berichtet, gibt es mit Blick auf die Sicherheit zwei Neuerungen. Zum einen wird die Innenstadt (Ring) am Freitag bereits ab 15.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Wie die Stadt gestern zudem mitteilte, sind weitere Straßen für die Dauer der Zugaufstellung ab 15.30 Uhr gesperrt: Ludwig-Jahn-Straße, Heyerdrink, Dämkesweg, Von-Broichhausen-Allee, Am Gymnasium.

Zum anderen werden an den Einfahrtsstraßen unter anderem Feuerwehrfahrzeuge und Sperrblöcke stehen, die als sogenannte Lkw-Sperren dienen – vergleichbar mit der Umsetzung beim diesjährigen Rosenmontagszug. Die Innenstadt wird für die Dauer des Martinszuges komplett abgeriegelt sein.

Die Westdeutsche Zeitung wird auf allen Kanälen umfangreich über den Kempener Zug berichten, zu dem wieder mehr als 30 000 Besucher erwartet werden. Am Freitagabend bieten wir Ihnen Fotogalerien und kurze Videos auf der Homepage wz.de/niederrhein sowie auf unserer Facebookseite (facebook.com/wzniederrhein). In der gedruckten WZ gibt es am Samstag ausführliche Berichte und viele Fotos. Abonnenten der Digitalausgabe können die Samstagsausgabe bereits am Freitagabend ab zirka 22 Uhr herunterladen.