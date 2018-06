Die Immobilie des Traditionslokals hat einen neuen Eigentümer. Über die Zukunft des Hauses schießen Gerüchte ins Kraut. Außerdem geht es heute um die Wurst.

Kempen. Im Burg-Café herrschte in den vergangenen Tagen wieder reger Betrieb. Und das, obwohl das Traditionslokal schon seit Monaten geschlossen ist. Bekanntlich hatte der langjährige Eigentümer Erwin Falk aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Es wurde längere Zeit nach einem Käufer für die Immobilie gesucht. Nun hat der rege Betrieb damit zu tun, dass tatsächlich ein Käufer gefunden wurde. Aus dem Lokal wurden nämlich die letzten Überbleibsel der Café-Geschichte ausgeräumt. Die Volksbank, deren Immobilienabteilung das Geschäft abgewickelt hat, bestätigt den Verkauf des markanten Kempener Gebäudes mit Blick auf die Burg. Details zum Käufer und zu möglichen Plänen für das Grundstück waren aber aus dem Hause der Volksbank nicht zu erfahren.

Altstadt-Geflüster

Und weil das so ist, schießen die Altstadt-Gerüchte schon ins Kraut. Abriss? Neubau? Wohnungen? Café? Was soll nun werden aus dem Traditionshaus an prominenter Altstadt-Stelle? Aus der verlässlichsten Quelle erfuhr der Flüsterer, dass wieder ein gastronomischer Betrieb geplant ist. Und dass im Obergeschoss Wohnungen entstehen sollen. Ob in einem Neubau oder im vorhandenen Gebäude an der Thomasstraße – man weiß es nicht.

Farbenfrohe WM-Würste

Dann verlassen wir doch mal flugs die Altstadt und wechseln in die sogenannte Neue Stadt. Dort ist Metzgermeister Klaus Gerlach seit Jahrzehnten vielen bekannt. Und in diesen Tagen ist für ihn die Wurst schwarz-rot-gold. Der Fleischermeister hat als leckeren Fan-Artikel eine WM-Grillwurst entwickelt, die den deutschen Farben entspricht. „Zum Reinbeißen“, findet der 57-Jährige, der ein ausgesprochener Anhänger der deutschen Nationalmannschaft ist und Neuer, Hummels, Kroos, Reus und Co. ab Sonntag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die Daumen drückt. „Ich tippe auf Titelverteidigung“, sagt Gerlach, der seit 42 Jahren den Metzgerberuf ausübt und den Kempener Familienbetrieb 1989 von seinen Eltern übernommen hat. Für die WM-Kreation ist Gerlach am Concordienplatz 2 fantasievoll ans Werk gegangen. „Das Gelb ist von der Banane, das Rot von der Erdbeere“, berichtet der Metzger aus dem Hagelkreuz-Viertel, wie er zu den farb-nuancierten Zutaten gekommen ist. „Auf die Bananen-Idee hat mich mein jüngster Sohn Simon gebracht.“ Nach einigen Testversuchen hatte Klaus Gerlach den schwarz-rot-goldenen Kick raus und präsentiert seiner staunenden Kundschaft einen torgefährlichen Einwurf aus dem Kreativlabor. Ein Sechserpack WM-Wurst kostet übrigens 5,95 Euro.