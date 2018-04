Der neue Technische Beigeordnete hat vor rund zwei Wochen seinen Dienst in Kempen angetreten. Er kenne schon einige Herausforderungen und auch Probleme.

Kempen. Erster Beigeordneter Hans Ferber wählte den gerne genommenen Vergleich zum Fußball: „Spieler wechseln nun mal den Verein. Das ist bei Führungskräften in der Verwaltung nicht anders.“ Ferber spielte damit darauf an, dass der neue Kempener Technische Beigeordnete Marcus Beyer aus der Nachbarstadt Tönisvorst gewechselt ist. „Ich hoffe, dass die Kollegen in Tönisvorst uns das nicht übel nehmen“, so Ferber, der den derzeit erkrankten Bürgermeister Volker Rübo an der Verwaltungsspitze vertritt. In Kempen ist man überzeugt davon, durch den Beyer-Wechsel einen guten Griff getätigt zu haben. „Herr Beyer passt optimal in unser Anforderungsprofil“, so Ferber.

Diese Wertschätzung gab Marcus Beyer dann bei seiner offiziellen Vorstellung in einer Pressekonferenz gleich zurück. Von den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus sei er hervorragend aufgenommen worden, so der 44-jährige Krefelder. Es seien schon intensive erste 14 Tage gewesen: „Ich habe schon viel über die Aufgaben, Herausforderungen und auch die Probleme hier gelernt.“

Beyer ist nun Chef von rund 130 Mitarbeitern im Dezernat D

Hierarchisch und finanziell hat sich Marcus Beyer verbessert. Bei der Stadt Tönisvorst war er fünf Jahre Fachbereichsleiter „Immobilien und Stadtverwaltung“. In der Nachbarstadt, die mit knapp 30 000 rund 5000 Einwohner weniger hat als Kempen, gibt es in diesem Bereich keine Beigeordnetenstelle. Letztlich sei es aber die Attraktivität und die Fülle an spannenden Aufgaben gewesen, die ihn an Kempen gereizt hätten, so Beyer. „Ohne den Tönisvorstern zu nahetreten zu wollen, aber die Bedeutsamkeit Kempens ist um einiges größer“, sagt der neue Chef von rund 130 Mitarbeitern im Dezernat D.

Freude, die Untere Bauaufsicht wieder selbst machen zu können

Beyer machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er die Entscheidung der Stadt Tönisvorst, die Untere Bauaufsicht an den Kreis Viersen abzugeben, nicht glücklich findet. Auch wenn das sicher nicht der entscheidende Grund für den Wechsel nach Kempen gewesen sei. „Ich freue mich aber darauf, dass ich diese Aufgabe in Kempen wieder machen darf“, so der neue Dezernent.

Beim Blick in die Zukunft nannte Marcus Beyer unter anderem die städtebauliche Entwicklung im Kempener Westen als große Herausforderung. Dort habe sein Vorgänger Stephan Kahl hervorragende Arbeit geleistet, die es nun fortzuführen gelte. Bis etwa 2020 soll ein Konzept zur Erschließung eines neuen Wohngebietes stehen. Die nächsten Workshops mit Bürgern stehen an – Termine gebe es noch nicht.