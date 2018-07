Es ist heiß, viel zu heiß. Abkühlung für Körper und Geist lässt sich schwer finden. Die Redaktion freut sich daher schon über kühle Kleinigkeiten – zum Beispiel über ein Innehalten in der Propsteikirche.

Kempen. Booooaaaah, ist das eine Hitze! Es gibt in diesen Tagen kaum ein anderes Thema. Jeder ist mit diesem Wahnsinns-Sommer beschäftigt, mit annähernd 40 Grad Celsius, mit am Körper klebenden Hemden, vielleicht sogar mit Kopfschmerzen. Kurzum: Der Niederrheiner an sich leidet in diesen wohl heißesten Tagen ganz schön. Da ist der Leidensdruck zum Teil so groß, dass klitzekleine, meist abkühlende Momente im Alltag schon zum großen Glück werden können. Zu Glücksmomenten in der Hitzewelle. WZ-Mitarbeiter haben für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihre ganz persönlichen Glücksmomente aufgeschrieben. Viel Spaß beim Lesen und das Trinken nicht vergessen!

Ich gebe es zu, in dieser Woche halte ich mich nicht immer an die berufliche Kleiderordnung. Ja, an dieser Stelle gebe ich bekannt, dass ich bereits dreimal mit kurzer Hose zur Arbeit gekommen bin. Das geht in diesen Tagen, weil ich mit Blick auf die Sommerferien wenige Termine habe und so größtenteils an Telefon und Tastatur sitze. Und diesen Geräten ist die Hosenlänge egal.

Am Donnerstag aber musste es dann doch mal wieder eine lange Hose sein. Ein Termin stand an – mit dabei Landrat Andreas Coenen und Bürgermeister Volker Rübo. Glücklicherweise traf man sich im klimatisierten Technologiezentrum. Da konnte man das lange Beinkleid sogar vertragen. Doch später im Auto und auf dem kurzen Fußweg in die Redaktion dachte ich klassisch niederrheinisch: „Boah, isch jeh’ kapott!“ Und dann folgte mein Glücksmoment, denn schließlich hatte ich vorgesorgt. In der Redaktion pellte ich mich aus der langen und schlüpfte in die kurze Hose. Das tat gut! In diesen Tagen ist man eben leicht zufriedenzustellen.

Ich arbeite erst seit einigen Wochen in Kempen. Doch wie in anderen Städten auch habe ich schon jetzt die Kirche in der Stadt kennen- und schätzengelernt. Die Propsteikirche ist ein wunderschönes Wahrzeichen der Altstadt. Und sie hat für mich in diesen Tagen neben dem geistlichen und auch einen abkühlenden Hintergrund. Denn es gibt an einem heißen Tag nichts schöneres, als in einem kühlen und stillen Kirchenraum kurz innezuhalten. Draußen sengende Hitze und die Lautstärke des Alltags, drinnen Kühle und absolute Stille. Ein paar Minuten in der Propsteikirche im Sommer 2018 – das ist mein persönlicher Glücksmoment.