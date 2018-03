Die Gemeinde wird 50 Jahre alt. Nächste Woche gibt es mehrere Veranstaltungen in der Kirche am Kempener Concordienplatz.

Kempen. Nach 2010 und 2013 hat die Kempener Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt zum dritten Mal eine Geistliche Woche auf die Beine gestellt. Vom 11. bis 18. März werden dazu wieder verschiedene Veranstaltungen angeboten. „Die erste Geistliche Woche entstand 2010 kurz nach der Fusion der drei Kempener Gemeinden St. Mariae Geburt, St. Josef und Christ-König“, blickt Propst Thomas Eicker zurück. Damals wollte man nach den vielen Fragen nach den Strukturen inhaltlich etwas Gemeinsames anbieten.

Nun – acht Jahre nach der Fusion – sieht der Pfarrer die Gemeinde auf einem guten gemeinsamen Weg. Zusammen feiern die Kempener Gläubigen in diesem Jahr die Jubiläen 50 Jahre Gemeinde und 25 Jahre Kirche Christ-König. Daher liegt ein besonderer Fokus der Geistlichen Woche auf dem Kempener Norden.

Der Ortsausschuss Christ-König unter der Federführung von Ralph Hövel hat sich um das Programm gekümmert. Am Sonntag, 11. März, geht es mit einem Eröffnungsgottesdienst in Christ-König los. Dann wird auch ein Interaktiver Gebetsweg eröffnet, der die ganze Woche hindurch in der Kirche besucht werden kann. Heute wüssten viele Menschen nicht mehr so genau, wie das mit dem Beten geht. Der Interaktive Gebetsweg bietet an zwölf Stationen Gelegenheit, sich mit dem Beten auseinanderzusetzen. „Der Weg würde sich auch für Gruppen anbieten“, so Ralph Hövel. Geöffnet ist die Kirche Montag bis Freitag 10 bis 12.30 Uhr und 15.30 bis 17 Uhr.

Am 11. März wird es zudem eine Vesper um 18 Uhr in Christ-König geben, in der Professor Albert Gerhards aus Bonn predigen wird. Der Experte für Kirchenraumgestaltung wird über die Christ-König-Kirche sprechen.

Film in den Lichtspielen zur Matthäus-Passion

Am Dienstag, 13. März, ist ab 20 Uhr in den Kempener Lichtspielen der Film „Erbarme dich! – Die Matthäus Passion“ zu sehen. Am Beispiel von Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“ untersucht Filmemacher Ramón Gieling die enorme Wirkung der Musik. Bezahlt wird der normale Kino-Eintritt in den Kempener Lichtspielen. Vor dem Film gibt es ab 19.30 Uhr eine Einführung von Organist Christian Gössel.

Lustig wird es dann am Mittwoch. Ulrike Böhmer aus Iserlohn war mit ihrem Kirchenkabarett bereits 2013 zu Gast in Kempen und kommt mit ihrem neuen Programm „Hier stehe ich! Ich kann auch anders!“ am Mittwoch, 14. März, wieder. Sie verspricht einen Nachschlag zum Reformationsjubiläum. Karten kosten 7,50 Euro und sind erhältlich im Pfarrbüro St. Marien an der Judenstraße.

Unter dem Titel „Der Kreuzweg“ findet am Freitag, 16. März, um 20 Uhr ein besonderes Orgelkonzert in der Propsteikirche statt. Christian Gössel an der Orgel improvisiert zusammen mit der Wuppertaler Schlagzeugerin Salome Amend über die 14 Kreuzweg-Stationen und interpretieren so den Leidensweg Jesu Christi musikalisch ganz persönlich. Zu den Stationen wird Pfarrer Wolfgang Acht kurze textliche Impulse lesen, die einen meditativen Einstieg im Wechsel zur Musik ermöglichen.

Am Sonntag, 18. März, wird mit dem Familiengottesdienst um 11.30 Uhr in St. Josef der Abschluss der Geistlichen Woche gefeiert. Für 18 Uhr wird es in St. Josef noch eine Vesper geben, in der die Kempener Historikerin Ina Germes-Dohmen etwas zur Kirchenpädagogik in den drei Kempener Kirchen sagen wird.

Dazu bilden verschiedene Gottesdienste Stationen der Geistlichen Woche. Alle Termine auf der Homepage: ulli

www.st-mariae-geburt-kempen.de