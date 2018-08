Um den Missbrauch bei der Entsorgung niederländischer Import-Gülle im Kreis Viersen einzudämmen, gab es ein Gespräch mit Ministerin Heinen-Esser. Nach ihren Angaben wird bereits mehr überwacht.

Kempen/Kreis Viersen. Die Kreistagsfraktion der CDU sieht sich in ihrem Kampf gegen den sogenannten Gülle-Missbrauch auf dem richtigen Weg. Seit Monaten führt die Fraktion um ihren Vorsitzenden Peter Fischer aus Kempen und den Vorster Landwirt Peter Joppen Gespräche mit Behörden auf Kreis- und Landesebene. Mitte Mai brachten die Christdemokraten das Thema in die Öffentlichkeit. Parallel arbeitet die Verwaltungsspitze um Landrat Andreas Coenen (CDU) an mehr Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten auf Kreisebene (die WZ berichtete).

„In dieser Kombination haben wir schon etwas bewirkt“, sagt Fischer im Gespräch mit der WZ. Allein dadurch, dass über die in Teilen fragwürdige Entsorgung niederländischer Importgülle auf niederrheinischen Flächen diskutiert wird, habe in der Branche schon vereinzelt zu einem Umdenken geführt. Das zumindest will Fischer in Gesprächen der vergangenen Wochen erfahren haben. Der Druck, der derzeit aufgebaut werde, zeige Wirkung.

Konkrete Antworten aus Düsseldorf bleiben noch aus

Die CDU geht von einem „im Kreis Viersen geschaffenen System“ aus, „das eine Aufbringung vom Importgülle begünstigt und unterstützt“. Mittendrin soll nach Informationen mehrerer Experten aus der Branche auch ein Kempener Unternehmer sein. Um diesen Gülle-Sumpf trockenlegen zu können, setzen die Christdemokraten weiter auf ihre Parteifreundin Ursula Heinen-Esser, ihres Zeichens Ministerin für Umwelt, Verbraucherschutz und Landwirtschaft in NRW.

Nach der Initiative aus dem Kreis Viersen gab es jüngst ein Gespräch zwischen Heinen-Esser und Peter Fischer. „Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass das Thema ernst genommen wird und bereits erste Maßnahmen in den Blick genommen sind“, heißt es in einer CDU-Pressemitteilung. Nach Angaben der Fraktion hat das Ministerium inzwischen Personal für eine „aufwendige Überwachung grenzüberschreitender Gülletransporte abgestellt“. Diese Bemühungen zeigten schon erste Erfolge.

Nach Details zu dieser Überwachung und auch zu den „Erfolgen“ hat die Redaktion am Donnerstagvormittag eine Anfrage im Düsseldorfer Ministerium gestellt. Eine Antwort blieb bis zum Abend „urlaubszeitbedingt“ aus.

„Probleme sieht das Ministerium bei der Überwachung der Transportwege, wenn aufgenommene Mengen nicht wie in der Düngeverordnung vorgeschrieben, durch Importeure oder Zwischenhändler gemeldet werden.“

Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion

Im Gespräch mit dem CDU-Fraktionschef habe Heinen-Esser mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in NRW und in den Niederlanden intensiviert werde. Demnächst stünde auch eine engere Kooperation mit Belgien an. „Bei der strafrechtlichen Verfolgung illegaler Praktiken im Zusammenhang mit Gülleimporten nach NRW arbeiten beide Länder aktuell im Rahmen von Rechtshilfeersuchen eng zusammen“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreistagsfraktion.