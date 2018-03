Nach seinem Austritt will der Grefrather Ratsherr fraktionslos im Gremium bleiben.

Grefrath. Mit ihrer Forderung, dass der ausgetretene Ratsherr Claus Möncks sein Mandat niederlegen soll, läuft die Grefrather CDU ins Leere. „Ich habe das Mandat in meinen Wahlkreis direkt geholt und das beim zweiten Mal sogar mit besseren Werten als bei meiner ersten Kandidatur. Ich werde auch weiterhin offen gegenüber jedermann sein und Entscheidungen im Rat mit Bedacht und Verstand treffen. Vielleicht ist es ja auch genau das, was die Grefrather wollen und bei der letzten Wahl an mir geschätzt haben“, teilt Möncks mit.

„Warum sollte ich nun mein Mandat abgeben, wo ich ganz klar in der Weise Stellung bezogen habe, dass sich an meiner inneren Einstellung nichts geändert hat? Wer ein persönliches Mandat hat, hat das Vertrauen der Wähler und das werde ich hoffentlich nicht enttäuschen.“

Claus Möncks

Der frühere Geschäftsführer der CDU hatte in der vergangenen Woche Fraktion und Partei wegen einiger Streitigkeiten mit einzelnen Mitgliedern der Fraktion verlassen (die WZ berichtete exklusiv). Unstimmigkeiten habe es unter anderem mit dem Umgang der CDU mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser gegeben. Dort hat sich die CDU nach Ansicht von Möncks nicht neutral verhalten. Nach seinen Angaben hatte es schon vor der Bundestagswahl 2017 Streitigkeiten gegeben, deretwegen er schon damals über einen Rückzug nachgedacht habe. Die CDU-Führung selbst sieht keinen Streit in Partei und Fraktion. So steht es in einer Stellungnahme auf der Internetseite der CDU. Parteivorsitzender Dietmar Maus hatte gegenüber der WZ von einem „überraschenden Rückzug“ von Möncks gesprochen. „Einen großen Knall“ habe es in der Grefrather CDU nicht gegeben.

Am Montag ist die erste Ratssitzung in neuer Konstellation

Die erste Ratssitzung in neuer Konstellation ist am kommenden Montag um 19 Uhr im Oedter Rathaus. Die CDU ist nun mit 15 statt 16 Mitgliedern im Gemeinderat vertreten. Insgesamt gehören dem Gremium 34 Politiker an. Die SPD hat elf Sitze, die Grünen haben fünf und die FDP hat zwei. Neben Möncks hat auch der parteilose Bürgermeister Manfred Lommetz eine Stimme. Somit hat der Rat 35 stimmberechtigte Mitglieder. tkl