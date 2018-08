Zu einem großen Sommerfest mit buntem Rahmenprogramm und vielen Aktionen für Kinder laden Eva-Maria und Jürgen Litzen für kommenden Samstag ein. Die Inhaber des Landgasthofes Fluchtburg in Mülhausen, Niederfeld 10a, haben ab 11 Uhr einiges für die Besucher vorbereitet. Kinder können sich auf Hüpfburg und Kletterpyramide austoben. Für das leibliche Wohl ist mit Leckereien vom Grill gesorgt. Vor allem sollen aber auch Musikliebhaber durch den Auftritt der „Niersboys“ auf ihre Kosten kommen. Die Coverband feiert ihr 15-jähriges Bestehen im Rahmen des Sommerfestes und will die Zuhörer mit einer Mischung aus Oldies, Folk und Rockmusik erfreuen. Auch deutsche Schlager und einige selbst geschriebene Stücke werden zu hören sein.

Bleiben wir kurz bei der Niers. Laut Homepage des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW lag der Pegelstand am Montag in Oedt bei etwa 65 Zentimetern – eine leichte Verbesserung zu den 60 Zentimetern vor 14 Tagen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch um sogenannte ungeprüfte Rohdaten, die nicht von einer Messstation stammen. Dazu flüsterte Margit Heinze vom Niersverband: „Die Wasserstände sind im Ober- und im Mittellauf leicht gestiegen. Im Unterlauf (Weeze/Goch) sind sie allerdings noch sehr niedrig. Insgesamt war der bisherige Niederschlag nicht ausreichend, um hier einen deutlichen Einfluss auf die Wasserstände zu haben.“

Grefrath. „Benutzen verboten. Unfallgefahr“ – die Holzbrücke an Burg Uda ist gesperrt. Nicht, weil es auf ihr wegen der Blätter und bei Regen flutschig-rutschig sein könnte. Nein, sie ist marode. Das weiß Karl A. Willmen, Vorsitzender des Heimatvereins Oedt. Er sagt, dass die Brücke zur Euroga 2002 gebaut worden ist. Laut WZ-Informationen laufen zurzeit Untersuchungen, wie die Brücke repariert werden kann. Ob beispielsweise eine einfache Lösung möglich oder eine Generalüberholung nötig ist. Letzteres könnte dann erst im nächsten Jahr durchgeführt werden, weil dann entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt werden müssen.

Dieses Malheur mit den Fotos hat den Flüsterer auf die Idee gebracht, ob Sie, liebe Leser, auch noch Bilder von Häusern oder Straßenzeilen besitzen, bei denen Sie nicht wissen, was zu sehen ist. Eventuell könnte da die WZ bei der Aufklärung helfen und die Aufnahme veröffentlichen. Und mit ein bisschen Glück gibt es jemanden, der weiß, was Sie nicht über das Foto wissen. Sollten Sie also bei dieser Aktion mitmachen wollen, schicken Sie uns doch das Bild mit den Angaben, die Sie wissen. Sie können es an der Moosgasse 6 in Kempen vorbeibringen oder gerne auch per E-Mail senden an:

So, und jetzt muss der Flüsterer auf das vergangene Niers-Geflüster eingehen. Dort waren ein altes Foto und eine alte Postkarte abgebildet – zu denen die Bildunterschriften nicht so recht passten. Da hat es bei der telefonischen Übermittlung der Fakten zwischen Flüsterer und Herbert Küsters vom Grefrather Heimatverein wohl Verständnisschwierigkeiten gegeben. Zur Erinnerung: Der Heimatverein hatte anhand eines Vergleichs von Anzeigen in der Festschrift der St. Antonius Schützenbruderschaft 1628 aus dem Jahr 1928 und 2018 aufgelistet, welche Geschäfte nicht mehr existieren. Die beiden Abbildungen im Niers-Geflüster sollten dies dokumentieren. Beim zweiten Versuch sollten nun aber die Bildunterschriften stimmen.

Die Hubertus-Apotheke am Markt in Grefrath bekommt einen neuen Mitarbeiter. „Hubi“, wie er schon liebevoll genannt wird, soll im September anfangen und dem Team um Apothekerin Alice von Laguna viel Arbeit abnehmen. Es handelt sich dabei um einen Lagerautomaten, der den guten alten Apothekerschrank künftig überflüssig macht. Das Gerät holt auf Knopfdruck die vom Kunden benötigten Medikamente aus dem Lager – „und die Mitarbeiter haben dann mehr Zeit für die Beratung“, berichtet Alice von Laguna. Das Ganze sei eine Investition in die Zukunft. Außerdem gewinne man so mehr Platz im Verkaufsraum. Die Arbeit des neuen Kollegen werde man nach Abschluss der Umbauten hinter einer Glasscheibe bewundern können. Während des Umbaus gehe der Verkauf normal weiter. Erst jüngst war auch die Fassade der Apotheke „geliftet“ worden.

Kultstück unter freiem Himmel

Das Niederrhein Theater aus Brüggen gastiert mit dem „Kultstück im Gehöft“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum. Vor der historischen Kulisse spielt das Ensemble um Verena Bill und Michael Koenen die hinreißende Verwechslungskomödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“ von Pierre Carlet de Marivaux von 1730. Beginn ist am Samstag, 8. September, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Das Stück erzählt die Geschichte der adligen Silvia. Sie will nicht mit dem ihr unbekannten Herren Dorante verheiratet werden und plant eine List: Silvia schickt ihre Dienerin Lisette unter ihrem eigenen Namen zum ersten Treffen mit Dorante. Doch auch dieser schmiedet selbst einen Plan: Er tauscht die Rolle mit seinem Diener Arlequin. Das amüsante Spiel von Liebe und Zufall nimmt damit seinen Lauf. Tickets kosten an der Abendkasse 22 Euro. Im Vorverkauf an der Museumskasse, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, gibt es Karten für 20 Euro. Das Niederrhein Theater spielt das Kultstück im Gehöft unter freiem Himmel. Bei schlechter Witterung findet die Aufführung im Eingangsgebäude des Museums statt. Weitere Informationen unter Tel. 02158/91730.

Franzuse oder Franzuesen?

Die einen sind nicht glücklich mit der Deutschen Glasfaser, die anderen hadern mit der Telekom. Wie Reiner Wolff, der immer noch nicht von seinem neu eröffneten Lokal telefonieren kann. „Eigentlich sollte ich bis 12. August die Nummer vom ,Pura Vida’, das es ja nicht mehr gibt, mit an die Mülhausener Straße 1 nehmen. Doch das hat nicht geklappt“, sagt der Grefrather Caterer. Jetzt hofft er, dass er Ende des Monats unter 02158/404 3810 Tischbestellungen annehmen kann. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum bisher der Name des Lokals nicht genannt wurde – der kommt jetzt: Es handelt sich um das Franzuse Hüske, jetzt Franzuesen Hüske genannt. Und wie kommt das? Wolff: „Als ich schon mit den Planungen fertig war, kam ein Mundartkundiger zu mir und sagte, dass die alte Schreibweise falsch ist.“ Jahrzehnte lang habe der Grefrather Volksmund Franzuse Hüske gesagt. Doch Franzuesen Hüske sei richtig. Weshalb er sich für diese Beschriftung der an der Fassade neu angebrachten Plexiglasscheibe mit dem Soldaten entschieden habe. Im Schriftverkehr, so Wolff, und im Internet gebrauche er aber zunächst noch die andere Version.