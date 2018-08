Grefrath. In der Nähe eines Geheges für Schafe an der Straße Pastoratshof in Grefrath ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Holzzaun war in Brand geraten - in der Folge fingen auch drei Bäume Feuer, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber unserer Redaktion.

Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Die Feuerwehr sei eine Stunde (bis circa 8 Uhr) mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Schuppen habe verhindert werden können. pasch