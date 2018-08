Trotz des Dürre-Sommers sind die Bauern in Kempen zufrieden. Dank der künstlichen Beregnung seien weite Ernte-Teile gerettet.

Kempen. Die Dürre und die daraus entstanden Ernteschäden in der Landwirtschaft sind derzeit in Deutschland ein großes Thema. Doch während vor allem in Ost- und Norddeutschland mit Nachdruck auf Entschädigungen für Landwirte gepocht wird, sehen die Bauern in Kempen die Lage etwas gelassener. „Ich denke, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen werden“, sagte Ortslandwirt Peter-Josef Coenen am Montag anlässlich der traditionellen Sommertour mit Bürgermeister Volker Rübo. Hauptgrund dafür seien die hervorragenden Beregnungsmöglichkeiten der hier ansässigen Landwirte. „Insofern halten sich die Trockenschäden in Grenzen“, so Coenen. Die Kartoffeln und der Kohl auf der Kempener Platte seien in einem guten Zustand.

Nichtsdestotrotz erleben die Bauern laut Coenen einen „Sommer an der Belastungsgrenze“. Um die Bewässerung der Felder sicherzustellen, sei der Arbeitsaufwand enorm. Während die Anbauflächen in der Regel zwei- bis dreimal komplett durchgewässert würden, sei man in diesem Jahr bei sechs bis sieben Durchgängen angekommen. Hinzu kämen die höheren Kosten, um die Ernte zu retten. Um es auf einer Fläche von einem Hektar 30 Milliliter pro Quadratmeter „regnen zu lassen“, müsse ein Landwirt etwa 150 Euro investieren. Wegen dieser Kosten und weil keine Höchsterträge erreicht würden, sei mit höheren Preisen zu rechnen. „Aber noch einmal: Unterm Strich können wir zufrieden sein“, so Coenen.

Daher halten er und sein Stellvertreter Josef Impelmanns nichts von einer generellen und flächendeckenden Entschädigung der landwirtschaftlichen Unternehmen. Es müsse von Region zu Region unterschieden werden, ergänzte Kreislandwirt Paul-Christian Küskens, der ebenfalls an der traditionellen Kutschfahrt über das Kempener Land teilnahm. „Vor allem die Kollegen in Ost- und Norddeutschland sind massiv betroffen. Diese brauchen Unterstützung“, so Küskens. Aber auch am Niederrhein – insbesondere im Kreis Kleve – gebe es massive Ausfälle bei der Maisernte von bis zu 35 Prozent. „Stellenweise auch im Kreis Viersen“, so der Kreislandwirt. In Kempen sehe es in der Tat noch gut aus – die Kempener Platte sei ein „Gunstgebiet“.

Kreislandwirt Küskens fordert Entscheidungen mit Weitsicht

Küskens begrüßt das Vorgehen des Bundesministeriums, nun zunächst alle Ernteberichte zu sammeln und dann über finanzielle Entschädigungen zu entscheiden. Grundsätzlich wünscht sich Küskens aber vor allem Unterstützung, um in der Zukunft mit Weitsicht wetterbedingte Veränderungen überstehen zu können. Zum einen müsse mehr in die Forschung investiert werden, um für so eine Dürre-Periode gerüstet zu sein. „Und dann fordern wir, dass Landwirte Rücklagen bilden dürfen, die dann nicht besteuert werden. Das würde viel mehr helfen, als im Nachgang über flächendeckende Entschädigungsprogramme zu diskutieren“, sagte Küskens.