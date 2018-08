Für die Hausnummer 15 gibt es offenbar einen veränderten Vorschlag. Öffentliche Debatte im Denkmalausschuss folgt am 1. Oktober.

Kempen. Soll die aktuelle Bauleitplanung für die Kempener Altstadt Bestand haben? Oder sollen Aspekte des Denkmalschutzes über planerischen Richtlinien stehen? Diese komplexe und richtungsweisende Fragestellung diskutieren Politik und Verwaltung derzeit am Beispiel des Projektes Ellenstraße 15.

Wie berichtet, möchte die Familie Homberg dort ein dreieinhalbgeschossiges Haus mit Ladenlokal und Wohnungen bauen. Diese Höhe ist gemäß aktueller Bauleitplanung auch zulässig. Im Mai hatten sich die Fraktionen im Denkmalausschuss aber einstimmig gegen diese Höhe ausgesprochen. Zweieinhalb Geschosse – wie auf dem Nachbargrundstück (Heitzer) – sollten es sein.

Mit der Ablehnung hat die Verwaltung nach Angaben des Dezernenten Marcus Beyer auch den Auftrag bekommen, sich mit Investor und Architekt in Verbindung zu setzen, um weitere Schritte zu erörtern. „Damit verbunden hatte ich die Idee, dies in einem größeren Kreis mit den Fraktionen und auch mit dem Gutachter des Einzelhandelskonzeptes zu tun“, begründete Beyer am Dienstag den nicht-öffentlichen Workshop von Montagabend, der harsch kritisiert worden war. So hatten SPD, Freie Wähler Kempen und Linke ihre Teilnahme abgesagt, weil sie das Thema nur öffentlich in den zuständigen Ausschüssen diskutieren wollen (die WZ berichtete).

Beyer bezeichnet Austausch als „richtig und positiv“

Auch ohne diese drei Fraktionen bezeichnete Beyer den Austausch im Nachgang als „richtig und positiv“. Anhand der Aussagen des Gutachters habe man sich die einzelnen denkmalgeschützten Bereiche der Altstadt angeschaut. Dann sei Architekt Udo Thelen, der sowohl für die Familie Homberg als auch für Erbengemeinschaft Von Broich (Passage) tätig ist, auf Ellenstraßen-Entwürfe eingegangen. Beyer betont, dass dies nicht auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet gewesen sei. Es sei vielmehr um einen Informationsaustausch gegangen.

Veränderungen an der Dachkonstruktion präsentiert

Nichtsdestotrotz scheint wieder etwas Bewegung in die Entscheidungsfindung zur Ellenstraße 15 gekommen zu sein. Zwar wollte sich Hans-Peter Homberg, dessen Sohn das Haus bauen will, nicht im Detail äußern. Er habe aber „positive Signale“ vernommen. Möglicherweise deshalb, weil Architekt Thelen am Montag eine leicht veränderte Variante für das Projekt ins Spiel gebracht hat. Laut Marcus Beyer seien an der Dachkonstruktion Veränderungen vorgenommen worden. Mehr könne aber derzeit nicht gesagt werden.

Nun sollen die Fraktionen schnellstmöglich alle neuen Informationen zugestellt bekommen, so Beyer: „Sobald wir einzelne neue Aspekte haben, werden wir sie zugänglich machen.“ Die Fraktionen würden nicht mit einer völlig neuen Vorlage vor dem Fachausschuss überrascht. Verständigt haben sich die Beteiligten am Montagabend darauf, dass sich der Denkmalausschuss am 1. Oktober noch einmal mit dem Thema befassen wird. Dies ist der nächste Termin des Gremiums. Im Jahresplan war zunächst der 17. September vorgesehen. Dann hat Marcus Beyer, der seit 1. April im Amt ist, aber seinen Jahresurlaub. Daher seien die Ausschüsse des Technischen Dezernates verlegt worden.