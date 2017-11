Die neue Kfz-Mechatronikerin Verena Verlaak lernte bei Xaver Schmid.

Willich. Sie sind die „Champions“, wie Kreishandwerksmeister Rolf Meurer meinte: Die 24 neuen Top-Nachwuchshandwerker im Rhein-Kreis Neuss, Kreis Viersen und in der Stadt Krefeld wurden bei der Jahresbestenfeier der Kreishandwerkerschaft Niederrhein ausgezeichnet. Sie hatten die Gesellenprüfung als Jahresbeste ihrer Innungen bestanden. Verena Verlaak vom Willicher Kfz-Betrieb Xaver Schmid hatte die Lacher auf ihrer Seite. „Es ist ja nicht so, als ob ich nicht auch einen typischen Frauenberuf probiert hätte – ich habe ein Praktikum bei einem Friseur gemacht“, erzählte die 20-Jährige in ihrer Dankesrede, die sie stellvertretend für alle Geehrten hielt. „Aber es hätte an Körperverletzung gegrenzt, wenn ich diesen Beruf ausgeübt hätte“, fügte sie hinzu. Stattdessen wurde sie Kfz-Mechatronikerin mit der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik. Damit ist sie fachlich gerüstet für Elektrofahrzeuge. Die Kfz-Mechatronikerin und die übrigen 23 Jahresbesten hätten Großes geleistet, so Meurer.

Verena Verlaak hat bereits mit der Meisterschule in Abendform begonnen. In drei Jahren will sie Meisterin sein. Ihr Chef Thomas Schmid sieht das gerne: „Wir sind happy, dass sich unsere Wege gekreuzt haben“, sagt er. Ausgezeichnet wurden aus den Innungen im Kreis Viersen zudem Friseurin Jil Oehring (Salon Bonnacker und Wilde), Anlagenmechaniker Chris Paland (Fa. Wolfgang Bäumges), Metallbauer Frey Lange (Düllmann und Battke GbR), Bäckerin Ricarda Grubert (Bäckerei Wilhelm Bölte), Kaufmann für Büromanagement Maximilian Edler (Fa. Hülsenbusch Apparatebau), Tischler Nils Jacobs (Tischlerei Stappen), Feinwerkmechaniker Christian Rieckhof (Heinz Kox Hydraulik GmbH). Red