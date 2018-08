„Kavier extra“ bietet sechs Konzerte. Die jüngste Pianistin ist erst 25 Jahre alt, andere Musiker waren schon häufiger zu Gast.

Kempen. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, wird der Finne Olli Mustonen zum dritten Mal in der Paterskirche ein Konzert geben – und dabei zum ersten Mal auf dem Steinway-Flügel spielen. Denn seinen ersten Auftritt absolvierte Mustonen in der Thomasstadt mit 23 Jahren. Das war 1990, das nächste Mal war er 2005 in der Reihe „Klavier extra“ dabei und nun in der nächsten Saison erneut. Das Konzert findet im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein statt. Auf dem Programm steht Tschaikowskys Album für Kinder, von Chopin die sechs Mazurkasund, von Prokofjew die Sonaten Nr. 9 und Nr. 7.

„Mustonen ist einer der ganz wenigen Pianisten in der Welt, die alle neun Prokofjew-Sonaten im Repertoire haben. Er spielt in unserer heutigen Musikwelt eine außergewöhnliche Rolle – ganz in der Tradition großer Meister wie etwa Rachmaninow oder Busoni genießt er hohes Ansehen sowohl als Pianist und Dirigent als auch als Komponist“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Fabian Müller wurde in dem Jahr geboren, in dem Mustonen seinen ersten Auftritt in Kempen hatte: 1990. Der 28-Jährige aus Bonn hat schon viele Preise eingeheimst und ist bei großen Festivals ein gefragter Musiker. In der Paterskirche wird er am 20. Dezember vier Balladen von Brahms spielen sowie sieben Bagatellen von Beethoven, das Klavierstück Nr. 5 von Rihm und Schuberts Sonate c-Moll D 958.

Mariam Batsashvili stammt aus Georgien. Die 25-Jährige bietet am 20. Januar einen abwechslungsreichen, die Geschichte des Hammerklaviers vom Barock bis zur Romantik repräsentierenden Konzertabend, der seinen Höhepunkt in der großen Hammerklaviersonate Beethovens finden wird. Zu hören sein werden: Chaconne d-Moll von Bach in Bearbeitung von Ferruccio Busoni, Mozarts Rondo a-Moll, Schuberts Impromptu, die Ungarische Rhapsodie von Liszt und besagte Beethoven-Sonate für Hammerklavier.

Claire Huangci ist der gleiche Jahrgang wie Fabian Müller. Die 28-Jährige galt als Wunderkind und hat als Zehnjährige vor dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton musiziert. Sie spielt am Mittwoch, 20. Februar, Sonaten von Scarletti, Nocturnes und 24 Préludes von Chopin sowie Préludes von Rachmaninow.

2009 gab Anna Vinnitskaya bereits in Kempen ein Konzert, zehn Jahre später, am 29. April 2019 wird sie wieder hier zu hören sein. Vinnitskaya wurde im russischen Novorossijsk geboren. Sie war Meisterschülerin bei Evgeni Koroliov in Hamburg. Dort ist sie nun selbst Professorin an der Hochschule für Musik und Theater. Neben russischen Komponisten bevorzugt sie bei ihrem Spiel Ravel, Debussy, Chopin und in letzter Zeit auch Bartók. Von ihm wird sie die Sonate Sz 80 spielen sowie Auszüge aus „Préludes. Premier Livre & L’isle joyeuse“ von Debussy, die Arabeske C-Dur von Schumann und Chopins Sonate b-Moll.

Matthias Kirschnereit kann man schon als Stammgast in der Paterskirche bezeichnen. Seit 1999 kehrt er immer wieder in die Thomasstadt zurück. Zuletzt spielte er 2014 in der Paterskirche als Solist mit der Kammerakademie Neuss. Jetzt kommt er am 16. Juni 2019 nach Kempen. Im Gepäck hat er das „Italienische Konzert“ von Bach, drei „Lieder ohne Worte“ von Mendelssohn, die Sonate A-Dur von Mozart und die Sonate f-Moll von Brahms.

Beginn der Konzerte ist an Sonn- und Feiertagen um 18 Uhr, an Wochentagen um 20 Uhr. Das Abonnement umfasst sechs Konzerte und kostet zwischen 49 und 87 Euro. Erworben werden kann das Abo an der Kasse des Kulturforums, Burgstraße 19, unter Tel. 02152/917 264, oder per E-Mail:

kartenverkauf@kempen.de