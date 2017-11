Die erforderliche Umsetzung des Projektes in der früheren Hubertus-Schule bis Ende 2018 bleibt weiter fraglich.

St. Hubert. Die Umsetzung des Projektes „Begegnungszentrum“ in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule ist weiter fraglich. „Es wird ohne Frage ein schwieriges Unterfangen“, sagte Sozialdezernent Michael Klee am Mittwoch auf Anfrage der WZ. Anlass der Anfrage war die Vorlage für den Sozialausschuss am 16. November. In der Sitzung will Klee den Fraktionen den aktuellen Sachstand erläutern.

Das Land würde rund 400 000 Euro zu dem Projekt beisteuern

Zur Erinnerung: Für das Projekt und damit den Umbau des Gebäudes am Hohenzollernplatz bekommt die Stadt einen Landeszuschuss von rund 400 000 Euro. Die Bedingung ist, dass das Vorhaben bis Ende 2018 umgesetzt ist. Und genau das gestaltet sich schwierig. Wie bereits mehrfach berichtet, hat das Hochbauamt der Stadt aus eigener Hand bislang keine bauliche Planung auf die Beine stellen können. Daher hatte sich Dezernent Klee fachliche Hilfe bei einem externen Architekten geholt. Dieser sei aktuell dabei, Prozesse für eine bauliche Veränderung vorzubereiten, heißt es in der Vorlage.

„Sollten diese Aufgaben optimal erledigt werden, könnte eine Planungsvariante vorgestellt werden, die in einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung mündet. Danach könnten die konkreten Umbaumaßnahmen beginnen“, heißt es in der Vorlage.