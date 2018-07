Nach einer hitzigen Diskussion mit rund 150 Bürgern bleibt es bei der beschlossenen Sanierung des „Aqua-Sol“. Ansonsten droht der Anlage laut Stadtwerken das Aus.

Kempen/Tönisberg. Nach fast zwei Stunden Diskussion fasste sich eine Kempener Schwimmerin am Dienstagabend ein Herz. Sie richtete einen Appell an die Fraktionen des Stadtrates. Angesichts der vielen Proteste sollten die Politiker ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Die bereits beschlossenen Umbaupläne für das Schwimmbad „Aqua-Sol“ sollten noch einmal zurückgestellt werden. „Denken Sie bitte noch einmal in Ruhe nach. Es muss jetzt nichts entschieden werden“, sagte die Bürgerin.

Der Appell brachte nichts mehr ein. Die Fraktionen stützten die Pläne der Stadtwerke, das Bad für 7,5 Millionen Euro zu sanieren. Sie stützten die Entscheidung, dass das 50-Meter-Freiluft-Becken zugunsten eines Hallenneubaus mit einem 25-Meter-Becken, einem Multifunktionsbecken für Schwimm- und Fitnesskurse sowie einer neuen Rutsche aufgebeben wird. Lediglich der Tönisberger CDU-Ratsherr Bernd Fröchtenicht folgte dem Bürgerantrag von Jürgen Allermann, eben jenes 50-Meter-Becken nicht aufzugeben.

Fraktionen monierten auch eine schlechte Kommunikation

Das Ergebnis der Abstimmung war nicht überraschend. Vertreter von CDU, SPD, FDP, Freien Wählern Kempen (FWK) und Die Linke hatten bereits im Vorfeld auf Anfrage der WZ erklärt, dass sich am nicht öffentlichen Beschluss von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung nichts mehr ändern werde. In der Ratssitzung erklärte dann auch Joachim Straeten für die Grünen, dass seine Fraktion weiterhin hinter den Plänen stehe. „Die Stadtwerke haben uns seriös und überzeugend dargestellt, dass der Umbau den Erhalt der Anlage langfristig sichert“, so Straeten. Es gelte, alle Nutzer unter einen Hut zu bekommen. Und das werde mit dieser neuen Lösung gelingen.

In weitgehender Einigkeit unterstützten die Fraktionen also die Geschäftsführung der Stadtwerke, die sich in den vergangenen Wochen massiver Kritik von Bürgern ausgesetzt sah. Die Politiker waren sich aber auch größtenteils darin einig, dass die Kommunikation der teils einschneidenden Veränderungen für die Nutzer nicht gut war. „Die Nutzer hätten schon vor der Beschlussfassung besser einbezogen werden müssen“, sagte Straeten. CDU-Fraktionschef Wilfried Bogedain merkte an, dass man aus diesen Kommunikationsfehlern lernen müsse.

Ähnlich sahen dies Andreas Gareißen (SPD) und Irene Wistuba (FDP). Günter Solecki (Die Linke) nahm die Geschäftsführung in Schutz: Die Gemeindeordnung erlaube der Führung der 100-prozentigen Stadttochter gar nicht, öffentlich über Investitionspläne zu sprechen. Von den Freien Wählern, die durch Werner Rennes vertreten waren, und vom fraktionslosen Jeyaratnam Caniceus gab es keine Stellungnahmen mehr.