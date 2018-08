Die Fläche auf dem Viehmarkt ist mit breiteren Stellplätzen und zwei Ladesäulen für Elektroautos ab sofort freigegeben.

Kempen.„Es ist vollbracht. Der Parkplatz kann wieder freigegeben werden“, verkündet Bürgermeister Volker Rübo auf dem Viehmarkt. Zweieinhalb Wochen vor der geplanten Fertigstellung kann seit Donnerstag auf dem Viehmarkt wieder geparkt werden. „Der Parkplatz ist jetzt ganz anders, viel aufgeräumter. Vorher waren die Parkbuchten viel zu eng. Das war immer ein Rumgekurve“, so der Bürgermeister.

Das „Rumgekurve“ hat nun ein Ende, da deutlich mehr Rangierraum auf dem Areal vorhanden ist. Die Parkflächen wurden anders angeordnet: Zwei gegenüberliegende Reihen von Parkbuchten befinden sich in der Mitte des Viehmarkts, die mit ausreichend Platz umfahren werden können.

20 Zentimeter mehr Platz für SUVs

Die Anzahl der Stellplätze hat sich laut Stadt dadurch nicht verringert. Im Gegenteil: 63 Parkplätze, zwei Behindertenparkplätze, zwei Stellplätze für Elektrofahrzeuge, vier Motorradparkplätze, sieben Fahrradparkplätze und eine Ladezone sind nun vorhanden. Vorher waren es 61 Parkplätze, eine Ausweichparkfläche und ein Behindertenparkplatz. Die Gesamtfläche hat sich ebenfalls vergrößert, durch eine Erweiterung in Richtung Grüngürtel. Der Fußweg dorthin wird in der nächsten Zeit mit Klinkerpflaster gelegt.

Die alten Parkplätze des Viehmarkts waren 2,40 Meter breit. Die neu angelegten Flächen sind 20 Zentimeter breiter. „Jetzt können kleine Pkw, aber auch SUVs bequem parken“, erläutert Rübo. Die alte Ausfahrt kurz vor der Kreuzung Engerstraße/Hülser Straße und nahe der dortigen Ampel war zu unübersichtlich. Die Ausfahrt wurde entfernt und mit einer Einfahrt vom Moorenring zusammengelegt. „Der Parkplatz ist damit viel sicherer und besser anfahrbar“, sagt der Verwaltungschef.

Ausbau der E-Mobilität mit zwei Ladesäulen

Die zwei Ladesäulen für je zwei Elektroautos am neuen Parkplatz Viehmarkt sind nur der Anfang für die E-Mobilität in Kempen: „Das ist die erste von neun Ladesäulen, die wir für Kempen planen“, sagt Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. „Das Aufladen ist für die nächsten Monate kostenlos“, fügt der Bürgermeister hinzu.

Die Bedienung der Ladesäule ist schnell erklärt: Um die Säule zu aktivieren, wird eine Scheckkarte vor die Säule gehalten. Das Netzkabel muss in den Anschluss vom Fahrzeug gesteckt werden und der Stecker verriegelt sich automatisch. In der Zeit, in der das Fahrzeug lädt, kann ausgiebig eingekauft oder Kaffee getrunken werden, denn eine Aufladung kann je nach Akkustand bis zu drei Stunden dauern.

An folgenden Standorten wollen die Stadtwerke Kempen noch in diesem Jahr Ladesäulen aufstellen: Autohaus Gossens (Otto-Schott-Straße 7), Kundenparkplatz Stadtwerke Kempen (Heinrich-Horten-Straße 50), Parkplatz Bahnhof Kempen (Schorndorfer Straße 17), Technologiezentrum (Industriering-Ost 66), Kundenparkplatz Aqua-Sol (Berliner Allee 53), Nähe Kempener Burg (Thomasstraße 27), öffentlicher Parkplatz in Nähe des Krankenhauses (Ludwig-Jahn-Straße 25) und in St. Hubert (Markt 2).