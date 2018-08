Ein Gebäude am Krefelder Weg wird derzeit abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Die Baugenehmigung fehlt noch.

Kempen. Auf dem Deula-Gelände am Krefelder Weg wird derzeit die Abrissbirne geschwungen. Ein zweigeschossiger Bau wurde bereits dem Erdboden gleich gemacht. „Momentan werden die Fundamente herausgeholt, dann sind wir mit dem Abriss fertig“, sagt Deula-Geschäftsführer Karl Thoer. Bis vor acht Wochen wurde das alte Gebäude noch genutzt. „Dort befanden sich Fahrschulräume und ein Wohnheim“, berichtet Thoer.

Im neuen Haus soll Platz für 42 Gästezimmer entstehen

Der Grund für den Abriss ist ein Neubau, der an gleicher Stelle errichtet werden soll. „Geplant ist, dort ein Gästehaus zu bauen. Wir befinden uns aber noch im Verfahren der Ausschreibung, das etwas aufwendiger und zeitintensiver ist“, so der Geschäftsführer. „Die Baugenehmigung ist auch noch nicht da. Diese erwarten wir aber innerhalb der nächsten vier Wochen.“

Der Neubau soll künftig 42 Gästezimmer haben, die den Schulungsteilnehmern der Landwirtschaftsschule Übernachtungsmöglichkeiten bieten werden. „Wir brauchen mehr und vor allem hochwertigere Einzelzimmer“, so Karl Thoer. Den Plan für den Neubau habe der Architekt Joachim Mölders aus Kalkar entworfen.

Aktueller Abriss hat nichts mit dem „Haus der Landwirtschaft“ zu tun

Thoer betont, dass das neue Gästehaus nichts mit dem „Haus der Landwirtschaft“ zu tun habe, das ebenfalls auf dem Deula-Areal am Krefelder Weg entstehen soll. „Das ist eine eigene Geschichte des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes“, sagt Thoer. Das dort geplante Verwaltungsgebäude (die WZ berichtete Anfang des Jahres) soll auf etwa 1000 Quadratmetern neue Büroflächen bieten und zudem die landwirtschaftliche Buchstelle beherbergen, die wie die Kreisbauernschaft bisher Räume in Viersen gemietet hat. Zum Stand der Planungen für das „Haus der Landwirtschaft“ hat die WZ eine Anfrage beim RLV gestellt. Die Verantwortlichen könnten aber erst in der nächsten Woche Auskunft zum Thema geben. lik