Das Geflüster ist heute ebenfalls farblich angehaucht. Vorneweg steht Barbara Sukatsch mit ihren Kräuterkisten an der Judenstraße.

Kempen. Es grünt so schön vor der Kempener Rose an der Judenstraße. Und das Grünzeug dort hat so manches überraschende Aroma in sich. Denn neben dem klassischen Kraut hat Inhaberin Barbara Sukatsch einige echte Raritäten im Angebot. Da riechen Blätter nach Cola und andere schmecken zuckersüß. „Klein gehackt ins Mineralwasser geben, schon hat man eine Kräuterlimonade, die gesund und lecker ist – und auch Kindern schmeckt“, sagt Barbara Sukatsch über das „Süßkraut“ und reicht dem Flüsterer gleich mal ein Blättchen zum Probieren. Ob Wasabi-Rucola oder Blattsenf, Knoblauchgras oder Curry-Kraut – die ungewöhnlichsten Aromen kann man sich da auf der Zunge zergehen lassen. Als Geschenkidee oder für das eigene Zuhause stellt Sukatsch auch Kräuter-Kisten zusammen. So gibt es eine „Aromatische Kiste“ mit verschiedenen Kräutern zum Verfeinern von Salaten, Dips oder Pasta. Oder auch eine „Cocktail-Kiste“, mit deren Inhalt man Limonaden, Desserts oder eben Cocktails aufpeppen kann. Die Bio-Kräuter kommen übrigens von der Gärtnerei Blu Blumen, die seit 2013 auch in Vinkrath, in der ehemaligen Gärtnerei Koster, Obst-, Gemüse- und Kräuter-Raritäten anbaut.

Grünes Geflüster

Neubau ist fast fertig

Im Frühling blüht es nicht nur vielerorts. Auch Baustellen schreiten nach dem Ende der Frostperiode voran. Der Neubau an der Ecke Ellenstraße/Hessenwall, ehemals „Heitzer“, steht kurz vor der Fertigstellung. Rohbau, Fenster und Putz sind schon fertig, lediglich der Einbau der Badezimmer und der Fußböden steht noch aus. Auch die Heizung läuft schon. „Aktuell arbeiten vier Handwerksbetriebe parallel auf der Baustelle, um Fliesen zu legen, die Duschen und Waschbecken einzubauen sowie die Wände in den Wohnungen zu streichen“, teilt einer der Bauherren mit. „Wir liegen derzeit sehr gut im Zeitplan“. Ende Mai soll der Bau fertig sein, so dass am 1. Juni die Mieter einziehen können. Mittlerweile ist auch der Außenanstrich erfolgt und das Gerüst verschwunden. Die Konzeption des Neubaus war in einem für die Stadt Kempen neuartigem städtebaulichen Workshopverfahren erfolgt, an dem sich Vertreter der Stadt, der Politik und der Bauherren beteiligten. Es wurde dabei ein Entwurf erstellt, der sich in das Bild der historischen Kempener Altstadt einfügt. Übrigens: Einzelne Wohnungen sollen noch frei sein. . .