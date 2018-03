Der Kempener Wissenschaftler Klaus-Peter Hufer widmet sein neues Buch der „Neuen Rechten“ in Deutschland.

Kempen. Die in Teilen rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) ist die größte Oppositionspartei im Bundestag. Rechte Parolen sind im Parlament zu hören; aber auch im Alltag – auf der Straße, im Verein oder in der Kneipe – sind Aussagen à la „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ zu vernehmen. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Neuen Rechten“, deren Denken und Ideologie sich breitmachen. Der Kempener Politikwissenschaftler Klaus-Peter Hufer forscht bereits seit Jahrzehnten zum Rechtspopulismus. Nun ist sein neues Buch erschienen: „Neue Rechte, altes Denken. Ideologie, Kernbegriffe und Vordenker“. Unter anderem darüber sprach Hufer mit der WZ.

Interview

Herr Hufer, aus dem Phänomen AfD ist inzwischen eine Partei geworden, die in vielen deutschen Parlamenten vertreten ist. Wer oder was steckt hinter dieser Bewegung?

Klaus-Peter Hufer: Die AfD ist in der Tat das Phänomen, das an der Oberfläche sichtbar wird. Hinter dieser Partei und anderen rechten Gruppierungen stecken allerdings tiefgreifende Ideologien und Netzwerke. Dazu gibt es eine erstaunliche Vielzahl von Verlagen von Zeitschriften und Büchern sowie unzählige Internetseiten, die diese rechten Ideologien verbreiten. Ein prominentes Beispiel ist das Magazin „Compact“. Dass es in Deutschland aber eine Neue Rechte gibt, ist nicht neu. Die Neue Rechte zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Deutschlands. Entsprechende Denkfabriken existieren seit Gründung der Bundesrepublik.

Nun gab es in der Parteienlandschaft auch schon immer Ausläufer aus der rechten Bewegung: Republikaner, DVU, zuletzt die NPD. Was unterscheidet die AfD von diesen Gruppierungen?

Hufer: Nicht nur die AfD, sondern der derzeit vorliegende Geist der Neuen Rechten unterscheidet sich vor allem dadurch von früheren Gruppierungen, dass wir es mit professionellen Strukturen zu tun haben. Während DVU oder NPD überwiegend stumpf und plump daherkamen und ideologisch leicht zu durchschauen waren bzw. sind, sind in der AfD und anderen Gruppen der Neuen Rechten viele hochintelligente und formal exzellent ausgebildete Leute am Werk. Solche Gruppen führen einen Kampf der Begriffe. In diesem stellen sie Begrifflichkeiten wie Heimat, Identität, Nation oder Volk so dar, wie Rechte sie umdefinieren. Die Wurzeln liegen bei ideologischen Vordenkern wie Martin Heidegger, Arnold Gehlen, Carl Schmitt, Konrad Lorenz oder Ernst Jünger. Das Ganze hat also eine intellektuelle Basis. Vor allem deshalb ist es problematisch und gefährlich. Die Neue Rechte greift unsere liberale und plurale Demokratie an. Statt Vielfalt wollen sie Homogenität, statt Liberalität Autoritarismus, statt Offenheit Eindeutigkeit.