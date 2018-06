Kempen. Nach der Berichterstattung in der WZ und den Debatten rund um das Thema Datenschutz beim Altstadtlauf will die Vereinigte Turnerschaft (VT) nun doch die Ergebnisse wie sonst üblich mit Namen veröffentlichen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die Vereinigte Turnerschaft Kempen verzichtet auf die angekündigte Anonymisierung der Teilnehmerdaten beim Altstadtlauf, heißt in der Stellungnahme.

„Der Grund liegt aber einzig und allein darin, dass der Stadtsportverband (SSV) von seinem Ansinnen zurückgetreten ist, kurzfristig persönliche Daten für eine Kempener Stadtmeisterschaft im Rahmen des Altstadtlaufs für sich zu nutzen“, sagt VT-Vorsitzender Detlev Schürmann. Hätte der SSV diese Daten genutzt, würde die VT als Veranstalter des Laufs mit Blick auf den Datenschutz gegen geltendes Recht verstoßen – so die Meinung des Vorsitzenden: „Wir haben die Läuferinnen und Läufer nicht darüber informiert, dass ihre Daten für einen neuen Wettbewerb von Dritten herausgezogen und veröffentlicht werden.“

Hätte die VT zugelassen, dass der SSV Zugriff auf die persönlichen Daten bekommt, hätte der Verein sich zum „Mittäter“ gemacht und wäre angreifbar gewesen. Schürmann: „Die neue Datenschutzgrundverordnung ist gerade mal 14 Tage in Kraft. Da können wir nicht hingehen und uns ohne Not auf juristisches Glatteis begeben.“

Verärgert ist man beim Veranstalterverein, dass der SSV trotz der Warnung, aus Datenschutzgründen für die 2018er-Auflage des Altstadtlaufs auf eine Stadtmeisterschaft zu verzichten, „auf Teufel komm’ raus einen solchen Wettbewerb aus der Hüfte schießen wollte“. Schürmann: „Wir haben die Verantwortung. Solch ein rücksichtsloses Vorgehen ist mit uns nicht zu machen.“

Die VT sieht die Angelegenheit so, dass der SSV eingesehen habe, dass er „weit übers Ziel hinausgeschossen“ sei. Wie bereits am Dienstag berichtet, hatte SSV-Chef Winand Lange in einem Brief angekündigt, auf die Stadtmeisterschaftswertung zu verzichten. Deshalb sind aus Sicht der VT nun die Voraussetzungen gegeben, die Listen wie gewohnt zu veröffentlichen. „Hierzu hat jeder Teilnehmer sein Einverständnis erklärt, das ist datenschutzrechtlich sauber“, sagt Schürmann.

Der künftigen Einrichtung einer Stadtmeisterschaftswertung, die sich der SSV weiter ab 2019 wünscht, erteilt Schürmann schon jetzt eine Absage. „Dem Wunsch werden wir nicht entsprechen“, so Schürmann. Durch eine zusätzliche Stadtmeisterschaftswertung würde der Wettkampfgedanke zu sehr in den Fokus rücken. „Der Altstadtlauf ist ein Familienfest. Da sollten die Ergebnisse nicht im Vordergrund stehen.“